  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۹

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

تنها ۵ درصد اهداء‌کنندگان خون در ایران خانم هستند

تنها ۵ درصد اهداء‌کنندگان خون در ایران خانم هستند

قزوین - مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: از هر ۱۰۰ نفر اهداکننده خون در ایران ۵ نفر خانم هستند و در این حوزه نسبت به کشورهای دیگر عقب هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جمالی بعد از ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان قزوین اظهار کرد: طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، شاخص‌های سلامت خون انتقال خون ایران با کشورهای توسعه‌یافته برابری می‌کند و حتی در برخی شاخص‌ها ما از آن‌ها جلوتر هستیم، این در حالی است که امکانات مالی ما حداقلی هستند.

وی با بیان اینکه از خونی که در ایران تهیه می‌شود پلاسما هم تهیه شده و این پلاسما تبدیل به دارو می‌شود، افزود: فناوری تبدیل پلاسما به دارو در کشور ما وجود ندارد اما کشور آلمان به واسطه اعتمادی که به پلاسمای تهیه شده در ایران دارد آن را به دارو تبدیل می‌کند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران انتقال خون را ترویج فرهنگ نوع‌دوستی دانسته و ادامه داد: میانگین ذخیره خونی در کشور ما تقریباً ۸ روز بود اما در دو ماه گذشته این میانگین به ۱۵ تا ۱۶ روز رسیده است.

وی همچنین شاخص اهدا خون بانوان در کشور کمتر از ۵ درصد عنوان و بیان کرد: از هر ۱۰۰ نفر اهداکننده خون، ۵ نفر آن‌ها خانم هستند و در این حوزه نسبت به کشورهای دیگر عقب هستیم و نیاز به کار فرهنگی داریم.

جمالی در پایان یادآور شد: انتقال خون استان قزوین نه تنها نیاز بیماران استان را تأمین می‌کند بلکه بخشی از نیاز استان‌های همجوار به خون نیز از استان قزوین تأمین می‌شود.

کد مطلب 5539914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • وجیهه IR ۰۵:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ببخشیدا اما خانمها به اندازه کافی کم خونی دارند بعد هم خود سازمان انتقال خون فرمودند که فرآورده های خونی رو صادر می کنند و اکثر کشورهای اروپایی خواهان خون ایرانی هستند سازمان انتقال خون باید پول بده به مردمی که خون می دهند همه چیز که فی سبیل الله نمی شه چون خودش داره از خون مردم کاسبی می کنه از طرفی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه