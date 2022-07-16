به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در بازدید از سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز اظهار کرد: شهرداری تبریز میتواند در این زمینه ورود کرده و در تولید دام نیز اقداماتی انجام دهد چرا که محل ذخیرهسازی و نگهداری نیز در کشتارگاه موجود است.
هوشیار افزود: همچنین میتوان با سرمایهگذاری و سهامداری روی چند دامدار کلان، سهام آنها به نام شهرداری تبریز باشد.
وی با قدردانی از کارکنان سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز گفت: در خصوص تنظیم بازار باید سازمان میادین با کشتارگاه پای کار باشد تا تنظیم قیمت بازار داشته و در عرضه گوشت نیز دخیل باشیم.
شهردار تبریز ادامه داد: با خریداری دام و تعیین نرخ و عرضه مستقیم گوشت، تعادل بازار نیز تأمین میشود.
هوشیار خاطرنشان کرد: با خرید ۱۰ درصد دام و عرضه مستقیم گوشت در چند نقطه از شهر با ۳۰ درصد پایینتر از نرخ بازار میتوان در رفع بسیاری از مشکلات و دغدغههای شهروندان گام مثبتی برداشت.
وی با تاکید بر آمادگی شهرداری تبریز برای راه اندازی سامانه بسته بندی گوشت، خاطرنشان کرد: این اقدامات مستلزم برنامه و نقشه اجرایی است و باید خلاقیت و قابلیت اجرایی داشته باشد.
شهردار تبریز همچنین گفت: در خصوص ضرورت بهرهمندی از دامهای شناسنامهدار باید اطلاع رسانی وسیعتری داشته باشیم و از طریق سامانه اطلاع رسانی به مرور زمان شهروندان از این موارد اطلاع یابند.
هوشیار خواستار ارائه نقشه جامع و اجرایی زمانبندی از سوی سازمان کشتارگاه شد و افزود: تا یک ماه آینده این نقشه با موارد اجرایی و توأم با الزامات قانونی باید ارائه شود.
به گفته وی، دورنمای سازمان باید مشخص شده و جایگاه و نقطه هدف برای دو سال آینده نیز تعیین شود.
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