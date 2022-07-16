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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۵۵

معاون استاندار خوزستان:

جنگ تحمیلی از نظر سوژه‌های ادبی و عاطفی تنوع و تکثر بالایی دارد

جنگ تحمیلی از نظر سوژه‌های ادبی و عاطفی تنوع و تکثر بالایی دارد

اهواز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: جنگ تحمیلی از نظر سوژه‌های ادبی و عاطفی تنوع و تکثر بالایی دارد و جوانان و نویسندگان استان باید به موضوعات و خاطرات دفاع مقدس بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیفی عصر امروز شنبه در مراسم بزرگداشت اثر ادبی «حوض خون» که از سوی رهبری معظم انقلاب مورد تقدیر قرار گرفته بود، اظهار کرد: دفاع مقدس یک گنجینه عظیم معارف است که برای عرصه‌های مختلف مدیریت کشور نیازمند این معارف هستیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان افزود: نویسندگان متعهد و انقلابی رسالتی سنگین را در بیان و استخراج این معارف دارند و اگر قدردان این خاطرات و موضوعات نباشیم، آنها از دست خواهیم داد.

سیفی ادامه داد: دوران دفاع مقدس یک پدیده استثنایی در تاریخ کشور است و کشوری با کمترین امکانات در مقابل دشمنی ایستاد که تا بن و دندان مجهز بوده و همه ابر قدرتمندان دنیا از آن حمایت می‌کردند.

وی افزود: جنگ را در حقیقت مردم پیش بردند و مردم با توکل بر خدا توانستند جنگی نامتقارن را به نفع ایران پایان دهند. این جنگ از نظر سوژه‌های ادبی و عاطفی دارای تنوع و تکثر بالایی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت نوشتن گفت: خوزستان در این حوزه بسیار غنی است و مجموعه‌های جوان و خلاقی در این بخش فعالیت دارند و به موضوعات و خاطرات دفاع مقدس می‌پردازند.

وی با اشاره به کتاب «حوض خون» افزود: این اثر ثمره تلاش مجموعه نیروهای جوان و متعهد به ویژه «فاطمه سادات میرعالی» است که با قلمی زیبا و نگارشی شیوا به موضوعی بپردازند که تاکنون پرداخته نشده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: موضوع و تلاش نیروهای فرهنگی برای این اثر قابل تقدیر است و رهبری معظم انقلاب نیز این کتاب را مورد تقدیر قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سادات میرعالی نویسنده کتاب «حوض خون» با حکم معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان به عنوان مشاور معاونت سیاسی و اجتماعی در حوزه ادبیات پایداری منصوب شد.

کد مطلب 5539924

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