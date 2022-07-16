به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیفی عصر امروز شنبه در مراسم بزرگداشت اثر ادبی «حوض خون» که از سوی رهبری معظم انقلاب مورد تقدیر قرار گرفته بود، اظهار کرد: دفاع مقدس یک گنجینه عظیم معارف است که برای عرصه‌های مختلف مدیریت کشور نیازمند این معارف هستیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان افزود: نویسندگان متعهد و انقلابی رسالتی سنگین را در بیان و استخراج این معارف دارند و اگر قدردان این خاطرات و موضوعات نباشیم، آنها از دست خواهیم داد.

سیفی ادامه داد: دوران دفاع مقدس یک پدیده استثنایی در تاریخ کشور است و کشوری با کمترین امکانات در مقابل دشمنی ایستاد که تا بن و دندان مجهز بوده و همه ابر قدرتمندان دنیا از آن حمایت می‌کردند.

وی افزود: جنگ را در حقیقت مردم پیش بردند و مردم با توکل بر خدا توانستند جنگی نامتقارن را به نفع ایران پایان دهند. این جنگ از نظر سوژه‌های ادبی و عاطفی دارای تنوع و تکثر بالایی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت نوشتن گفت: خوزستان در این حوزه بسیار غنی است و مجموعه‌های جوان و خلاقی در این بخش فعالیت دارند و به موضوعات و خاطرات دفاع مقدس می‌پردازند.

وی با اشاره به کتاب «حوض خون» افزود: این اثر ثمره تلاش مجموعه نیروهای جوان و متعهد به ویژه «فاطمه سادات میرعالی» است که با قلمی زیبا و نگارشی شیوا به موضوعی بپردازند که تاکنون پرداخته نشده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: موضوع و تلاش نیروهای فرهنگی برای این اثر قابل تقدیر است و رهبری معظم انقلاب نیز این کتاب را مورد تقدیر قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سادات میرعالی نویسنده کتاب «حوض خون» با حکم معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان به عنوان مشاور معاونت سیاسی و اجتماعی در حوزه ادبیات پایداری منصوب شد.