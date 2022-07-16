توزیع ۳۰ هزار بسته معیشتی در قزوین توسط سپاه صاحب الامر (عج)

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعی بعد از ظهر شنبه در رزمایش کمک مومنانه شهرستان تاکستان اظهار کرد سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با کمک خیرین توانسته است بیست و پنج مرحله رزمایش مومنانه را در استان قزوین برگزار و نسبت به اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا و به ولی نعمتان خود خدمات کمک معیشتی ارائه کند.

وی تصریح کرد: به مناسبت عید غدیر علاوه بر توزیع ۳۰ هزار بسته معیشتی در استان با دایر کردن ۳۰ آشپزخانه، بیش از ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم بین مردم توزیع خواهد شد تا جشن دهه امامت و ولایت در کنار مردم با شکوه خاصی برگزار شود.

وی عنوان کرد: سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با همکاری و کمک خیرین بیش از ۴۹۳ میلیارد تومان کمک به ولی نعمتان خود که اقشار آسیب دیده هستند ارائه داده است.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین ضمن تقدیر از نیروهای بسیج سازندگی در محرومیت زدایی از مناطق مختلف استان افزود: در حوزه بسیج سازندگی با همت و تلاش پرسنل جهادی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خدمات در حوزه‌های مسکن ولی نعمتان در مناطق محروم، آب شرب، راه‌های روستایی، در گستره استان انجام شده و تا دو ماه دیگر بیش از ۵۰ باب منزل مسکونی در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: با توافقی که با کمیته امداد صورت گرفته است بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی برای جامعه هدف ساخته خواهد شد و این اقدام به صورت دوجانبه بوده و اگر کمیته امداد سهم آورده خود را به این توافق تزریق کند سپاه برابر زمان بندی اعلام شده واحدهای توافق شده را تحویل خواهد داد.