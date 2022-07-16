  1. استانها
  2. تهران
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۴۳

وزیر نیرو:

سد نمرود فیروزکوه به بهره برداری می رسد

سد نمرود فیروزکوه به بهره برداری می رسد

فیروزکوه- وزیر نیرو گفت: سد نمرود فیروز کوه پس از رفع مشکل تملک اراضی به بهره برداری می‌ رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان عصر شنبه در حاشیه بازدید از پست ۶۳ ولت شهرک صنعتی شماره ۲ فیروز کوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتباراتی برای رفع مشکل تملک‌ها پیش بینی شده است.

محرابیان با اشاره به اینکه سد نمرود در شهرستان فیروزکوه پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و تا حدود زیادی تکمیل شده که پس از رفع مشکل تملک اراضی به بهره برداری خواهد رسید در خصوص دستیابی به این اعتبارات گفت: با تزریق کامل این اعتبار مشکل تملک‌ها بر طرف و دریاچه آبگیری و سد به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: اعتبارات لازم در بودجه‌ها پیش بینی شده که با تخصیص آنها مشکل تملک اراضی رفع خواهد شد.

وزیر نیرو گفت: بنا بر حکم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در شرق استان انتخاب شدم و تاکنون جلسات خوبی برگزار شده و تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. از طرح‌ها بازدید و برای رسیدگی به مسائل، جلساتی با مدیران برگزار می‌کنیم.

کد مطلب 5539928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه