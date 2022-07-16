سد نمرود فیروزکوه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان عصر شنبه در حاشیه بازدید از پست ۶۳ ولت شهرک صنعتی شماره ۲ فیروز کوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتباراتی برای رفع مشکل تملک‌ها پیش بینی شده است.

محرابیان با اشاره به اینکه سد نمرود در شهرستان فیروزکوه پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و تا حدود زیادی تکمیل شده که پس از رفع مشکل تملک اراضی به بهره برداری خواهد رسید در خصوص دستیابی به این اعتبارات گفت: با تزریق کامل این اعتبار مشکل تملک‌ها بر طرف و دریاچه آبگیری و سد به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: اعتبارات لازم در بودجه‌ها پیش بینی شده که با تخصیص آنها مشکل تملک اراضی رفع خواهد شد.

وزیر نیرو گفت: بنا بر حکم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در شرق استان انتخاب شدم و تاکنون جلسات خوبی برگزار شده و تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. از طرح‌ها بازدید و برای رسیدگی به مسائل، جلساتی با مدیران برگزار می‌کنیم.