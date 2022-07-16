۳۵۷ میلیون تردد در جاده های استان تهران ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نوروزی عصر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات و وضعیت راههای ارتباطی که با حضور سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، حمید علمشاهی، بخشدار مرکزی تهران، فرشاد اسکندری رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای تهران برگزار شد با اشاره به نحوه اجرای پروژهها مبنی بر احداث راههای روستایی، ارتقا ایمنی جادهها با ترددی بیش از ۲۳۰ هزار تردد در روز اظهار داشت: اجرای کامپوزیت در محورها، روکش آسفالت در آزاد راه کرج – تهران محور جاجرود حوزه بخش آفتاب، آشکارسازی و ایمن سازی نقاط مستعد حادثه از مهمترین فعالیتها در حوزه راهداری این اداره کل در چند ماه اخیر بوده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران با بیان اینکه از طریق دوربینهای نظارتی به صورت لحظهای محورها را رصد میکنیم، گفت: در حال حاضر ۴۱ سامانه نظارتی داریم که در این مرکز کل ترددها ثبت خواهد شد به طوریکه در سال جاری در مجموع ۳۵۷ میلیون تردد و روزانه ۵۹۷ هزار تردد در جادههای استان تاکنون به ثبت رسیده است.
در این جلسه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به بیان اهم مسائل، مشکلات و مطالبات در خصوص وضعیت راههای ارتباطی پرداخت.
رفیعی اصلاح نقاط مستعد حادثه ایجاد راههای ارتباطی، و همچنین دستورات لازم جهت تأمین اعتبار به منظور روکش آسفالت راهها، تأمین قیر مورد نیاز، را اولویت مسائل مورد پیگیری دانست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از زحمات و تلاشهای بی وقفه راهداران، آنها را نیروهای خالص و ناجی مسافران جادهای دانست و همکاری فی مابین را از ضروریات توسعه زیرساختها عنوان کرد.
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