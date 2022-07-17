شورای عالی زیارت در فارس برگزار شد/ ساماندهی بافت تاریخی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی زیارت استان فارس شنبه شب در حالی برگزار شد که این جلسه تصمیمات ویژه ای در خصوص بافت تاریخی فرهنگی و توسعه حرم امامزاده اسماعیل (ع) گرفته شد.

محمد هادی ایمانیه استاندار فارس در شورای عالی زیارت استان فارس گفت: با توجه به آمارهای احصا شده در بافت تاریخی-فرهنگی شیراز بیش از ١٢ هزار نفر مددجو سکنی گزیدند که باید برای اشتغال این افراد برنامه ریزی ویژه ای وجود داشته باشد.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس یادآور شد: در راستای افزایش امنیت و توسعه کیفیت زندگی در بافت‌های تاریخی و مناطق محروم می‌توان با ایجاد اشتغال برای افراد ساکن در این مناطق زمینه توسعه امنیت و افزایش کیفیت زندگی را فراهم کرد از این رو کمیته امداد فارس باید نگاه ویژه ای به اشتغال زایی برای این افراد داشته باشد.

ایمانیه ادامه داد: باتوجه به طرح توسعه حرم به ٣۶٠ هکتار باید شهرداری شیراز به عنوان متولی ایجاد زائر سرا در مناطق تاریخی اطراف حرم اقدامات لازم برای ساخت زائرسرا را فراهم کند.

وی در خصوص طرح توسعه امامزاده اسماعیل در شهرستان فسا نیز یادآور شد: باتوجه به توانمندی منطقه در خصوص تولید زیتون می‌توان از فضای پیرامونی حرم مطهر در راستای تولید زیتون و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آن استفاده کرد.

بهره برداری اقتصادی گردشگری از بقاع متبرکه

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس نیز در این جلسه گفت: می‌توان از ابعاد مختلف بقاع متبرکه در راستای توسعه گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد.

محمد فرخ زاده تاکید کرد: نباید از این موضوع غافل شد که بقاع متبرکه علاوه بر جایگاه‌های مذهبی توانمندی‌های لازم در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری را دارا می‌باشند از این رو می‌توان با بهره برداری صحیح از طرح‌های توسعه‌ای زمینه رونق فعالیت‌های گردشگری و اقتصادی در اطراف بقاع متبرکه فارس را فراهم نمود.

وی ادامه داد: با توجه به جایگاه فارس در حوزه گردشگری می‌توان باید از ظرفیت حسینه ها و مساجد برای ساماندهی گردشگران مذهبی در فارس استفاده کرد و زیرساخت لازم در این بخش نیز باید فراهم گردد.

به اعتقاد این مقام مسئول اگر شرایط جذب سرمایه گذاری در فارس فراهم شود می‌توان زمینه توسعه و جذب سرمایه در حوزه گردشگری مذهبی را بهبود داد.

ثبت نام ۵٣ موکب دار

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز در این جلسه گفت: ۵٣ موکب دار برای حوزه در میان موکب‌های اربعین در سامانه ثبت نام کرده اند.

قاسمی ادامه داد: فرایند ثبت نام از موجب داران از ٢٠ اردیبهشت آغاز و تا ٣٠ تیرماه ادامه خواهد داشت اما تاکنون بالغ بر ٣۵ موجب دار استان فارس توانسته اند پروانه فعالیت جدید دریافت کنند.

وی ادامه داد: طی سال ٩٨ بیش از ٣٢٨ خودرو در ایام اربعین از کشور برای خدمت‌رسانی به زائران خارج شدند که پیش بینی می‌شود طی سال جاری این آمار رشد قابل توجه‌ای داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول موجب‌های مختلفی در موادی ورودی استان و در شهر شیراز برپا خواهند شد تا خدمت رسانی به زائران از استان آغاز و تا مسیر کربلا ادامه داشته باشد.

قاسمی افزود: جانمایی موجب‌های استان فارس به خوبی انجام شده و برای اولین بار قرار است ٩ موجب از فارس در مسیر نجف به کربلا و و دو موکب در مسیر کاظمین به شیعیان خدمت رسانی کنند.