نوع نگرش در پرواز های ایام اربعین تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان شنبه شب در شورای عالی زیارت استان فارس بیان کرد: شاید پروازهای شیراز به عراق در ایام اربعین طرفداران زیادی نداشته باشد و علت آن هم افزایش قیمت بلیت در این ایام باشد.

وی ادامه داد: می‌توان به جای استفاده از پروازهای بین المللی از پروازهای درون کشوری استفاده کرد و پروازهای استان به سمت استان‌های مرزی را افزایش داد.

به گفته محمدیان احتمال افزایش قیمت بلیت شیراز به عراق در ایام اربعین حسینی تا سقف ۶ میلیون تومان وجود دارد اما در بالاترین قیمت پرواز شیراز به استان‌های مرزی ٢ میلیون تومان خواهد شد.

به گفته او چندین شرکت هواپیمایی در استان فارس مستقر هستند که می‌توان از ظرفیت این شرکت‌ها در توسعه پروازهای ایام اربعین استفاده کرد تا بتوان زائران بیشتری را به بزرگترین اجتماع شیعیان جهان فرستاد.