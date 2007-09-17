از برکناری ام استقبال می کنم/ تنها مدیر دوشغله نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درگفتگو با سایت خبری این باشگاه، ضمن بیان مطلب فوق افزود: مردم امروز از تماشای بازی پرسپولیس لذت می برند و می بینیم که دریک روز وسط هفته و درماه رمضان بیش از 90 هزار نفر برای دیدن مسابقه این تیم در ورزشگاه حضور پیدا می کنند.

وی ادامه داد: خوشحالی و رضایت مردم را باید به فال نیک گرفت و این آرامشی که درتیم، کادرفنی، بازیکنان و هواداران است نباید باعث ناراحتی کسی شود و در عوض همگی باید از این موضوع خوشحال باشند.

کاشانی همچنین درمورد انتشارشایعه تغییر اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: من هم این خبر را از رسانه ها شنیدم اما از چرایی آن اطلاعی ندارم. عزل و نصب اعضای هیات مدیره از اختیارات رئیس مجمع، مهندس علی آبادی بود و اگر قرار است با رای ایشان کسی جایگزین من شود، استقبال می کنم. به هرحال حکم من دو ساله است و برای انجام وظیفه در این عرصه حضور پیدا کرده ام.

وی اضافه کرد: درحالی که تیم پرسپولیس با انجام بازی های تماشاگرپسند درصدر جدول لیگ برتر قرار دارد و این تیم با کمترین حاشیه ممکن در مسیرموفقیت گام برمی دارد، انتشار این شایعات ظاهرا با هدف به حاشیه کشاندن این تیم است و از سازمان تربیت بدنی انتظار می رود به عنوان رئیس مجمع، در این باره موضع گیری کند.

عضو شورای شهرتهران تصریح کرد: تا به امروز تمام تلاش مان را کرده ایم که تیمی بدون حاشیه بسازیم و کاری کنیم که مردم خوشحال باشند و از دیدن بازی های این تیم لذت ببرند. همچنین تلاش می کنیم تیمی که درفصل جاری نتایج قابل قبول و خوبی گرفته است و حمایت و تایید هواداران را هم پشت سرخود دارد بدون حاشیه و با قدرت به کارخود ادامه دهد.

کاشانی درپاسخ به تحلیل های موجود درجامعه مبنی برتقابل سازمان تربیت بدنی با باشگاه پرسپولیس و احتمال ارتباط انتشار این شایعات در واکنش به اظهارات وی در انتقاد به سازمان به خاطر نرسیدن کمک های باشگاه، اظهار داشت: سازمان تربیت بدنی متولی امورشرکت فرهنگی - ورزشی پرسپولیس است. ما هم به عنوان کسی که منصوب سازمان تربیت بدنی هستیم به هیچ عنوان قصد تقابل با آن را نداریم اما وظایفی داریم که در راستای منافع باشگاه است و تا زمانی که در این پست هستیم این منافع برای ما ارجحیت خواهد داشت و از منافع باشگاه دفاع خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درخصوص رابطه شایعه کنار گذاشتن وی از هیات مدیره این باشگاه با دو شغله بودن وی، خاطر نشان کرد: نزدیک به 24 سال است که کارمند رسمی آموزش و پرورش هستم. در دور دوم شورا، به این نهاد مردمی مامور شدم. در دور سوم و پس از انتخاب شدن ازسوی مردم به عنوان نماینده شورای شهر تهران با پیشنهاد مدیرعاملی پرسپولیس مواجه شدم و ماموریتم از شورا لغو و با نامه دکتر سعیدلو به سازمان تربیت بدنی مامورشدم.

وی افزود: بنابراین درحال حاضر با حکمی یکساله مامور به سازمان و مدیرعامل پرسپولیس هستم. البته هفته ای دو روز نیز در جلسات علنی و کمیسیون های شورا شرکت می کنم. با این وجود اگر قرارباشد بحث دوشغله بودن را ملاک بگیریم افراد زیادی هستند که درپست های مختلف ازجمله هیات مدیره استقلال، فدراسیون ها، دولت و ... دو شغله هستند. به هرحال امیدوارهستم بنده آخرین فرد دو شغله باشم.

کاشانی درپایان گفت: مردم امروز از پرسپولیس راضی هستند و روزه بودن و انجام بازی در وسط هفته نیزمانع حضور آنها در استادیوم آزادی نمی شود. اگرنتیجه 3 ماه خدمت ما درباشگاه پرسپولیس رضایت و خوشحالی مردم باشد همین برای ما کافی است.