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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۱۳

فرماندار سنقروکلیایی:

ارتباط بین منابع طبیعی و جهاد کشاورزی سنقروکلیایی تقویت می‌شود

ارتباط بین منابع طبیعی و جهاد کشاورزی سنقروکلیایی تقویت می‌شود

کرمانشاه- فرماندار سنقروکلیایی با اشاره به اینکه شغل اصلی مردم این شهرستان کشاورزی است، گفت: ارتباط بین منابع طبیعی و جهاد کشاورزی سنقروکلیایی تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مرتضوی عصر شنبه در بازدید سرزده از اداره منابع طبیعی شهرستان سنقروکلیایی با اشاره به اهمیت تولید و تقویت حوزه کشاورزی و ارتباط این حوزه با منابع طبیعی، اظهار کرد: شغل و درآمد پایه مردم شهرستان سنقروکلیایی بیشتر از طریق کشاورزی است.

وی افزود: با توجه به ارتباط کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان سنقروکلیایی می‌توان با بهره‌گیری از طرح‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های حوزه منابع طبیعی نسبت به تقویت و رشد هر چه بیشتر این حوزه تلاش کرد.

فرماندار سنقروکلیایی تصریح کرد: واگذاری و اجاره این منابع به خود مردم و اجرای طرح‌های نوین برای افزایش تولید و بهره‌وری حوزه کشاورزی و همچنین حفظ و احیا این اراضی می‌تواند مؤثر باشد.

مرتضوی همچنین بر تکریم حقوق ارباب رجوع به عنوان اولویت اول همه ادارات برای ارائه هر چه بهتر خدمات به مردم شهرستان تاکید و خاطرنشان کرد: تکریم ارباب رجوع بیانگر موفقیت ادارات در ارائه خدمات به شهروندان است و باید این مهم سرلوحه کار مدیران شهرستان باشد.

کد مطلب 5539980

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