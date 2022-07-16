به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مرتضوی عصر شنبه در بازدید سرزده از اداره منابع طبیعی شهرستان سنقروکلیایی با اشاره به اهمیت تولید و تقویت حوزه کشاورزی و ارتباط این حوزه با منابع طبیعی، اظهار کرد: شغل و درآمد پایه مردم شهرستان سنقروکلیایی بیشتر از طریق کشاورزی است.
وی افزود: با توجه به ارتباط کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان سنقروکلیایی میتوان با بهرهگیری از طرحهای دانشبنیان و ظرفیتهای حوزه منابع طبیعی نسبت به تقویت و رشد هر چه بیشتر این حوزه تلاش کرد.
فرماندار سنقروکلیایی تصریح کرد: واگذاری و اجاره این منابع به خود مردم و اجرای طرحهای نوین برای افزایش تولید و بهرهوری حوزه کشاورزی و همچنین حفظ و احیا این اراضی میتواند مؤثر باشد.
مرتضوی همچنین بر تکریم حقوق ارباب رجوع به عنوان اولویت اول همه ادارات برای ارائه هر چه بهتر خدمات به مردم شهرستان تاکید و خاطرنشان کرد: تکریم ارباب رجوع بیانگر موفقیت ادارات در ارائه خدمات به شهروندان است و باید این مهم سرلوحه کار مدیران شهرستان باشد.
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