به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سلیمانی اظهار کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ در حین گشت زنی در شهر هشتگرد به یک دستگاه خودروی وانت نیسان حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد یک هزار و ۲۰۰ قوطی نوشیدنی انرژی زای خارجی قاچاق کشف و یک نفر نیز در این خصوص دستگیر شد.

سرهنگ سلیمانی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۵۰۰ میلیون ریال برآورده شده است اظهار داشت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در پایان خاطرنشان کرد: پلیس این شهرستان برخورد با هرگونه قاچاق کالا را در دستور کار خود قرار داده و از این رو شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده و اطلاع از چنین مواردی، مراتب را در اسرع وقت با تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.