به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر شنبه در اجتماع مطالبه گران عفت عمومی که در مصلی شهر شیروان برگزار شد، اظهار کرد: مطالبه گران عفت عمومی، سفیران گفتگو و مروجان فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه و ادامه دهنده راه شهدا هستند.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه مطالبه گران عفت عمومی باید برخوردهای ملایم داشته باشند، گفت: با برخوردهای ملایم و گفتمانی از سوی مطالبه گران عفت عمومی می‌توان تمام دسیسه‌های دشمنان را خنثی کرد.

وی افزود: از سال ۴۲ با مطرح شدن حکومت انقلاب اسلامی از سوی معمار و بنیانگذار انقلاب، دشمنان در هدف گذاری بلند مدت خود در صدد کمرنگ کردن ارزش‌های معنوی مسلمان بودند.

حسین نژاد با بیان اینکه سکان هدایت کشور در زمان پهلوی بر عهده افراد بی حجاب و دارای فساد بود، گفت: در زمان حکومت پهلوی بی بند و باری و این طرز تفکر را ناشی از مدرنیته می‌دانستند در حالی که تکیه بر موضوعات حجاب و عفاف موجب تربیت فرزندان حسینی می‌شود اما دشمنان به دنبال تزلزل این مهم هستند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: امام راحل در چنین شرایطی عزت و اقتدار اسلامی را پایه گذاری کرد تا شاهد انسجام و هم افزایی مسلمانان در سطح جامعه باشیم.

وی با تاکید بر اینکه برای تمام شبه افکنی های دشمنان پاسخ وجود دارد، افزود: برای شبه افکنی های دشمنان در فضاهای مجازی که در جهت کمرنگ جلوه دادن ارزش‌های دینی و معنوی است پاسخ‌هایی وجود دارد که با طی شدن مقدماتی می‌توان به تمام این موضوعات پاسخ‌های خاص خود را داد.