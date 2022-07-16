۴۵۰۰پرونده مسکن ملی در استان سمنان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن استان سمنان به میزبانی استانداری درباره آخرین وضعیت مسکن ملی بیان کرد: تاکنون ۱۹ هزار و ۸۰۵ نفر متقاضی واجد شرایط دریافت مسکن در این طرح در استان شناسایی شده است که بیش از ۱۴ هزار نفر تشکیل پرونده داده و تعداد چهار هزار و ۵۴۰ نفر نیز واریز وجه اولیه را انجام دادند.

وی افزود: در حوزه اجرای طرح نهضت ملی مسکن، چهار هزار و ۴۵۲ واحد مسکونی در سطح استان در حال ساخت است.

استاندار سمنان همچنین گفت: مجموعه شهرداری‌ها و بانک مسکن تعامل و اقدامات خوبی در بحث اجرای نهضت ملی مسکن را در استان داشتند.

هاشمی با بیان اینکه بانک‌های عامل استان ضرورت دارد تا در حوزه اجرای مطلوب طرح نهضت ملی مسکن به صورت جدی ورود کنند، ابراز کرد: در آینده نزدیک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب مسکن روستایی طرح نهضت ملی مسکن در استان به بهره برداری خواهد رسید.