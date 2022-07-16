۲۷۲ حلقه چاه غیر مجاز در خراسان رضوی مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ممدوحی با اشاره به اینکه با بهرهبرداران غیر مجاز که از چاههای فاقد پروانه آب برداشت میکردند، برخورد قانونی صورت گرفته، اظها: کرد انسداد ۲۷۲ حلقه چاه غیر مجاز در استان منجر به صرفهجویی پنج میلیون متر مکعب آب در سال ۱۴۰۱ شده است.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان رضوی بیان کرد: با نصب کنتور هوشمند روی چاهها ضمن مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی از برداشتهای بیرویه آب جلوگیری میشود. همچنین با نصب مودم روی کنتورها امکان مانیتورینگ چاهها از راه دور میسر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه طی سال جاری تعداد ۹۵ کنتور هوشمند و ۷۲۷۶ کنتور تجمعی هوشمند در استان به روز شده، افزود: علاوه بر این امسال ۱۵۰ مودم نصب شده روی کنتورها بهروزرسانی شده است.
ممدوحی ادامه داد: با بهرهبرداران غیر مجاز که از چاههای فاقد پروانه آب برداشت میکردند، کماکان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. علاوه بر انسداد این قبیل چاهها متخلفان به مراجع قضائی جهت اعمال قانون و اخذ جریمه و خسارت به منابع آب زیرزمینی معرفی خواهند شد.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان رضوی بیان کرد: امسال ۹۸ کنتور هوشمند روی چاههای آب و ۱۰ هزار و ۶۱۲ مودم روی کنتورهای هوشمند تجمعی استان نصب شده است.
نظر شما