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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۱۹

مدیرعامل آبفا کرمانشاه:

شهرهای ثلاث باباجانی با مشکل کم آبی رو به رو هستند

شهرهای ثلاث باباجانی با مشکل کم آبی رو به رو هستند

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به کاهش آبدهی منابع آبی شهرستان ثلاث باباجانی، گفت: شهرهای ثلاث باباجانی با مشکل کم آبی رو به رو هستند.

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار مهم‌ترین درخواست مردم شهرستان ثلاث باباجانی است و در شهر تازه آباد با توجه به افزایش سه الی چهار برابری جمعیت این شهر با کمبود ۳۰ لیتر بر ثانیه آب مواجه هستیم.

وی افزود: آب شرب شهر تازه آباد از یک دهنه چشمه تأمین می‌شود که علاوه بر کاهش آبدهی و عدم پایداری کمی با مشکلات کیفی نیز مواجه شد که با احداث تصفیه خانه اضطراری آب این مشکل مرتفع شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: راه حل رفع تنش آبی شهر تازه آباد را استفاده از سد آزادی یا سامانه طرح گرمسیری است و با تأمین ۱۲۰ لیتر در ثانیه آب از این منابع پایدار و احداث یک باب تصفیه خانه اهالی این شهر از نعمت آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.

داودی از کمبود حدود ۱۰ لیتر بر ثانیه آب در شهر ازگله خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر آب تولیدی این شهر پنج لیتر بر ثانیه است و طرح پیشنهادی برای تأمین آب شرب این شهر و ۱۸ روستای آن استفاده از سامانه طرح گرمسیری است.

کد مطلب 5540009

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