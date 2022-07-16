ناکامی سوداگر مرگ در تحویل مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج‌الله اسدالهی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر نظرآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی یکی از عناصر تهیه و توزیع مواد مخدر را که قصد انتقال مواد به شهرستان همجوار را داشت، شناسایی و تحت مراقبت قرار دادند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی ایجاد شده و با انجام اقدامات پلیسی، خودرو پراید متهم در سطح شهر شناسایی و پس از تعقیب و گریز، در یک فرصت مناسب با هماهنگی قضائی توقیف و در بازرسی از آن ۱۰ کیلو ۳۰۰ گرم تریاک کشف شد.

سرهنگ اسدالهی با بیان این که در این خصوص یک متهم دستگیر و به دادسرا معرفی شد، افزود: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده و برخورد با فروشندگان مواد مخدر و هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم عمومی، با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را به مأموران اطلاع دهند.