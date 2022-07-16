به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد دکامین اظهار کرد: روز ۵ تیر امسال یکی از کارکنان یگان امداد استان در حین مأموریت در سطح شهر کرج یک عدد کیف حامل یک فقره چک به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال و مقداری مدارک شخصی را پیدا و بلافاصله اقدامات لازم برای پیدا کردن صاحبان را انجام می‌دهد.

وی افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراجع ذی ربط، در یک مدت زمان کوتاه صاحب مدارک و چک‌ها شناسایی و تمامی اسناد به نامبرده بازگردانده شد.

رئیس بازرسی انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه مالباخته از این اقدام مأمور با وجدان و وظیفه شناس بسیار قدردانی کرد، گفت: با دستور فرمانده انتظامی استان از صحت عمل این افسر وظیفه شناس تقدیر لازم به عمل آمد.