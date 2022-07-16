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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۵۵

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی البرز خبر داد؛

تحویل چک ۶۰۰ میلیون ریالی توسط مأمور وظیفه‌شناس البرزی

تحویل چک ۶۰۰ میلیون ریالی توسط مأمور وظیفه‌شناس البرزی

البرز- رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی البرز از بازگرداندن یک فقره چک ۶۰۰ میلیون ریالی به صاحبش توسط یکی از کارکنان یگان امداد استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد دکامین اظهار کرد: روز ۵ تیر امسال یکی از کارکنان یگان امداد استان در حین مأموریت در سطح شهر کرج یک عدد کیف حامل یک فقره چک به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال و مقداری مدارک شخصی را پیدا و بلافاصله اقدامات لازم برای پیدا کردن صاحبان را انجام می‌دهد.

وی افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراجع ذی ربط، در یک مدت زمان کوتاه صاحب مدارک و چک‌ها شناسایی و تمامی اسناد به نامبرده بازگردانده شد.

رئیس بازرسی انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه مالباخته از این اقدام مأمور با وجدان و وظیفه شناس بسیار قدردانی کرد، گفت: با دستور فرمانده انتظامی استان از صحت عمل این افسر وظیفه شناس تقدیر لازم به عمل آمد.

کد مطلب 5540021

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