به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هماکنون بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستانهای فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۹۰، ۱۰۳ و ۹۳ است که بر این مبنا کیفیت هوای ساوجبلاغ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و کیفیت هوای دیگر شهرستانها در وضعیت قابل قبول است.
وزش باد شدید و لحظهای، گرد و خاک و تردد خودروها عامل کاهش کیفیت استان شده است.
بر این اساس ساکنان ساوجبلاغ به ویژه گروههای حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.
نظر شما