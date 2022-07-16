سرپرست آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی دکتر غلامحسین حسینینیا معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور «عزیز نوری» به سمت سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای عزیز نوری
نظر به سوابق تخصصی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه منصوب میشوید.
انتظار دارد با حسن تدبیر و همراهی مدیران و همکاران آن اداره کل با حفظ انسجام سازمانی و ارتقا سطح خدمات در طول دوره تصدی اهتمام کامل در رعایت اصول عدالت محوری، انقلابیگری، مردم داری، پاکدستی و قانون مداری را معمول نمائید.
امید است با اتکال به حضرت باریتعالی در انجام وظایف محوله گامهای مؤثری در راستای تحقق اهداف عالیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بردارید.
نظر شما