حجت الاسلام یوسف احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم، عید ولایت و بندگی همایش پیاده روی خانوادگی روز دوشنبه ۲۷ تیر ماه در بلوار طاق‌بستان کرمانشاه حدفاصل پارک فدک تا میدان معلم برگزار خواهد شد.

وی افزود: جشن بزرگ عید غدیر ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و برنامه‌های متنوعی به همراه قرعه کشی و اهدا جوایز نفیس پیش بینی می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به توصیه ائمه اطهار مبنی بر اطعام روز غدیر و ۲۴ هزار پرس غذای گرم در این روز بین آحاد مردم توزیع می‌شود و سفره اطعام حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به طول سه کیلومتر از میدان معلم تا میدان کوه نورد پهن خواهد شد.

احمدی خاطر نشان کرد: همچنین توسط هیأت مذهبی استان کرمانشاه ایستگاه‌های صلواتی برپا می‌شود و از مردم در این اعیاد پذیرایی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در دهه امامت و ولایت جشن‌های خیابانی در شهر کرمانشاه به ویژه در مناطق حاشیه نشین کرمانشاه با اجرای برنامه‌های متنوع و شاد برگزار شد و مورد استقبال ویژه مردم نیز قرار گرفته است.