تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز سه شنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1386 هجری شمسی مقارن با ششم رمضان سال 1428 هجری قمری و برابراست با هجدهم سپتامبرسال 2007 میلادی.

* رقابت‌های 3 وزن دوم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در شهر باکو برگزار می شود که در وزن 74 کیلوگرم مهدی محمدی در دور اول به مصاف حریفی از دومنیکن می‌ رود. در وزن 84 کیلوگرم سامان طهماسبی در دور اول استراحت می ‌کند و در دور دوم به مصاف کشتی گیری از ژاپن می‌ رود. قاسم رضایی کشتی گیر 96 کیلوی کشورمان در دور اول با قرعه استراحت روبه رو است و در دور دوم به مصاف کشتی گیر روسی الاصل استرالیا می ‌رود.

* هفته اول از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 8 دیدار زیر در نقاط مختلف اروپا برگزار می شود:

گروه A:

مارسی فرانسه - بشیکتاش ترکیه

پورتو پرتغال - لیورپول انگلیس

گروه B :

چلسی انگلیس - روزنبرگ نروژ

شالکه 04 آلمان - والنسیا اسپانیا

گروه C :

رئال مادرید اسپانیا - وردربرمن آلمان

المپیاکوس یونان - لاتزیو ایتالیا

گروه D :

میلان ایتالیا - بنفیکا پرتغال

شاختار دونتسک اوکراین - سلتیک گلاسکو اسکاتلند

* دومین گروه از کاروان وزنه برداری کشورمان جهت حضور در رقابت های قهرمانی بزرگسالان جهان امشب تهران را به مقصد دوبی و سپس تایلند ترک خواهد کرد.

* در مرحله نخست رقابت های جام یوفا امشب بازی زیر برگزار می شود:

لایتکس بلغارستان - هامبورگ آلمان