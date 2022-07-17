فرار از پاسخگویی عامل اتهامات عده ای به شورای نگهبان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قنبریان شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی ایجاد شده است، اظهار کرد: نظارت بر انتخابات و اجرای قانون اساسی امری پذیرفته شده در همه نظام‌های سیاسی بوده و این موضوع در جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان گیلان با اشاره به اینکه دستگاه نظارتی در جمهوری اسلامی بر خلاف سایر کشورها مستقل است و وابسته به جایی نیست، افزود: نظارت شورای نگهبان پیشگیری کننده است در حالی که در کشورهای دیگر پس از وقوع تخلف و جرم دستگاه نظارتی وارد میدان می‌شود.

وی تصریح کرد: توجه به جوانان و بازخوانی دستاوردهای انقلاب از مفاد بیانیه گام دوم انقلاب است و شورای نگهبان برای ایجاد تحول در این حوزه، جوان سازی را در دستور کار دارد و از نظرات خبرگان در عرصه‌های مختلف بهره می‌گیرد.

قنبریان با بیان اینکه در همه انتخابات از گرایش‌های مختلف نامزد داریم و در برخی دوره‌ها اکثر مجلس را جناح مقابل تشکیل داده اند، بیان کرد: در برخی انتخابات نیز از هر دو جناح رد صلاحیت می‌شوند و اتهامات عده‌ای مبنی بر اینکه شورای نگهبان از جناح خاصی حمایت می‌کند نوعی فرار از پاسخگویی است زیرا با اقبال عمومی در انتخابات مواجه نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه یکی از شرایط ماده ۲۸ قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه است، عنوان کرد: نمایندگان مجلس باید در عمل با خواسته و مطالبه رهبری همسو و پایبند باشند و اگر بر خلاف حرف رهبری عمل کنند مصداق عدم التزام عملی به ولایت فقیه بوده و این موضوع در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان گیلان با اشاره به اینکه تاکنون از ظرفیت فضای مجازی برای پاسخگویی به شبهات مربوط به حوزه عملکرد شورای نگهبان به درستی استفاده نشده است، گفت: طراحی یک برنامه کاربردی برای ارتباط با شبکه نظارت تعبیه شده و امیدواریم در برنامه ۵ ساله شورای نگهبان این امر تحقق یابد.

قنبریان با بیان اینکه نفوذی کسی است که به اصول انقلاب باور ندارد یا حرف و عمل وی با یکدیگر متفاوت است، تصریح کرد: وظیفه دستگاه نظارتی است که از نفوذ این گونه افراد به دستگاه‌های مختلف کشور ممانعت کنند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است و قرارداد و پیمان نامه‌های بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها را مورد نظارت قرار می‌دهد، افزود: نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون و شرع نیز از دیگر وظایف شورای نگهبان است در واقع شورای نگهبان ضامن سلامت جمهوری و مشروعیت و اسلامیت نظام است.

قنبریان با اشاره به اینکه هدف از نظارت استصوابی پیشگیری از وقوع انحراف و یا اصلاح انحراف است، بیان کرد: نظارتی که این دو هدف را تأمین نکند قابل قبول نیست و این اصل در همه کشورها پذیرفته شده است و غیر از این نوع نظارت مؤثر واقع نمی‌شود و طبق قانون نظارت شورای نگهبان باید استصوابی باشد.