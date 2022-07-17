نگرش فرهنگی برسیاست ارجحیت دارد/برگزاری جشنواره بلادشاپور دردهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان شنبه شب در نشست با اصحاب فرهنگ و رسانه که در فرهنگسرای ارشاد برگزار شد، افزود: خواستم در یک روز گرم در سالن‌های ارشاد دهدشت حضور داشته باشم تا شرایط کار هنرمندان در این شرایط گرم و با ضعف سیستم سرمایشی را درک کنم.

درخشان نگاه خود به حوزه فرهنگ و هنر در شرایط جدید را حول محور زیر ساخت، مخاطب، آموزش و تولید عنوان کرد و گفت: سیاست‌ها و اهداف ما در این است که به حوزه فرهنگ توجه و نگاه ویژه ای داشته باشیم.

وی با بیان اینکه وظیفه داریم که جوابگوی قسمتی از دغدغه‌های هنرمندان باشیم، بیان داشت: حوزه هنر و فرهنگ یک خانواده است و باید در کنار هم برای تفاوت‌ها و توانایی‌ها احترام قائل باشیم.

مدیر کل ارشاد استان از برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی خبر داد و گفت: بیش از یک میلیارد و نیم برای پلاتوی نمایش در نظر گرفته شده است که امیدواریم پیمانکاری تخصصی و دغدغه مند و پای کاری برگزیده شود.

درخشان شهرستان کهگیلویه را در زمینه هنر پر ظرفیت دانست و تصریح کرد: با توجه به فعالیت‌های گسترده هنرمندان این شهرستان در پی برطرف کردن بخش دیگری از دغدغه‌های هنرمندان هستم.

وی برگزاری همایش خوشنویسی سطح فوق ممتاز و حل مشکلات نگارخانه از محل اسناد خزانه تا پایان ۱۴۰۱، همچنین برگزاری جشنواره نمایش نامه نویسی «بلادشاپور» در دهدشت و تجهیز سالن شهید آوینی به امکانات سرمایشی را از برنامه‌های آتی خود عنوان کرد.