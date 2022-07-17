انقلاب اسلامی ولایت امیرالمومنین (ع) را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی شامگاه شنبه در جشن غدیر شهر محمودآباد نمونه اظهار کرد: پیام الهی غدیر در آخرین حج نبی اکرم (ص) با دستور خداوند ابلاغ شد و قرار بود بعد از این، اتفاق بزرگی رخ بدهد اما هرگز رخ نداد.

وی افزود: قرار بود امتی پس از غدیر پای امام خویش مانده و حکومت اسلامی را پایه گذاری کنند و ساختار اداره جامعه شکل بگیرد اما مردم پای کار نیامدند و ۱۴۰۰ سال دردی در دل مسلمانان، عالمان دینی و پیشتازان ملت‌های مسلمان به خصوص ملت شیعه ایران ماند که چرا این بدعهدی انجام شد و وجود مقدس امیرالمومنین (ع) تنها ماند.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) تصریح کرد: ما امروز خوشحال هستیم که ملت بزرگ ایران با افتخار به همه عالم و همه علاقه‌مندان امیرالمومنین (ع) اعلام کرد که ما تفسیر گونه دوم غدیر هستیم.

وی با بیان اینکه ما اجازه ندادیم امام جامعه تنها بماند، تصریح کرد: ما با انقلابمان و پای کار آمدن همه مردم غدیر را تفسیر و جاری کردیم.

رفیعی با بیان اینکه با انقلاب اسلامی ولایت امیرالمومنین احیا شد، عنوان کرد: شما ملت بزرگ جای کسانی که امام (ع) را تنها گذاشتند جبران کردید و اجازه ندادید غدیر در برکه خم باقی بماند.

وی با تاکید بر اینکه غدیر در انقلاب ملت ایران احیا شد، گفت: غدیر با بدعهدی صحابه پیامبر به فراموشی و انحراف کشیده نشد.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین اظهار کرد: غدیر زنده، پویا و با نشاط است و ما در مکتب غدیر زنده هستیم.

وی با تاکید بر اینکه هرکسی که در آرزوی اجرای عدالت است باید قدردان ملت ایران باشد، بیان کرد: هرکسی که به دنبال حفظ کرامت انسانی و تربیت انسان در تراز خداوند است باید قدردان ملت ایران و انقلاب اسلامی باشد.

رفیعی اضافه کرد: ملت ایران امروز به قله پیروزی نزدیک شده و ادامه مسیر نیازمند همت همگانی، پایداری مردم و همراهی پای رهبر انقلاب است و بدون شک این مقدار اندک باقیمانده مسیر را نیز طی خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: به زودی ملت بزرگ ایران به عنوان محبین علی (ع) این حکومت اسلامی با چارچوب نظام نهج‌البلاغه را به مردم دنیا عرضه خواهند کرد.

این مسئول در پایان یادآور شد: همه باید رهبری انقلاب را کمک کنیم تا تاریخ ساز باشیم و پرچم انقلاب را تحویل صاحب‌الزمان (عج) بدهیم.