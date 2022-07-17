خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اسدبابایی: علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصفیه‌خانه فاضلاب مدول دوم تبریز درحال اجرا است که یک میلیون نفر از کلانشهر تبریز را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه یکی از مهمترین پروژه‌های زیست محیطی کشور برای احیای دریاچه ارومیه است، ادامه داد: هم‌زمان با اجرای پروژه مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز، شرکت آب منطقه‌ای نیز به اجرای طرحی پرداخته که با افتتاح این پروژه کل فاضلاب مدول اول و دوم کلانشهر تبریز به میزان ۱۲۵ میلیون مترمکعب تصفیه شده و پساب وارد دریاچه ارومیه می‌شود.

منادی افزود: در فاز اول پساب تصفیه شده مدول اول تصفیه خانه فاضلاب به میزان ۷۵ میلیون مترمکعب به سمت دریاچه ارومیه هدایت خواهد شد و در صورت تکمیل مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب به میزان ۵۰ میلیون متر مکعب نیز به پساپ تولید شده اضافه و درکل ۱۲۵ میلیون مترمکعب به سمت دریاچه ارومیه هدایت خواهد شد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته از طریق مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت درباره تکمیل پروژه مدول سوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ارومیه ابراز امیدواری نمود با ۷۵ میلیون مترمکعبی که از این طریق وارد دریاچه ارومیه می‌شود و همچنین با ۶۰۰ میلیون متر مکعبی که از طریق زاب و تونل کانی سیب انتقال داده خواهد شد شاهد آن خواهیم بود که ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه وارد شده تا باعث احیای آن شود.

وی در خصوص اعتبارات باقی‌مانده و تخصیص‌یافته مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب گفت: با صحبت‌هایی که انجام شده شاهد افتتاح این پروژه در آینده نزدیک باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضلاب تبریز از سال ۹۵ با قرارداد به مبلغ ۱۸۲ میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شد که سویل بخش مایع بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

محمد خانی ادامه داد: جمعیت تحت پوشش این طرح یک میلیون نفر و ظرفیت تصفیه خانه نیز ۲۰۷۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز خواهد بود.