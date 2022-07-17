مراکز تجمیعی واکسیناسیون در زنجان باید دوباره فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مشهود تقی‌لو شامگاه شنبه در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا که در استانداری زنجان برگزار شد، گفت: متاسفانه از اواسط تیرماه با افزایش مراجعه به مراکز سرپایی کووید - ۱۹ در کشور و استان زنجان مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه پیک هفتم کرونا آغاز شده است، اظهار داشت: میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک پایین آمده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه باید مراسم مذهبی و عزاداری در فضای باز برگزار شود، گفت: استفاده از ماسک در مکان‌های سربسته اجباری است.

تقی لو بر لزوم رهگیری کرونا مثبت‌ها در استان تاکید کرد و افزود: از بین رفتن حساسیت مردم و کمبود امکانات باعث شده میزان رهگیری در استان زنجان کاهش پیدا کند.

وی افزود: شایعات موجود در خصوص عوارض واکسن کرونا بین مردم باید شکسته شود، زیرا برخی غیرعلمی و بی‌پایه و اساس است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه تنها شهرستان‌های ماه‌نشان و خرم‌دره در وضعیت زرد کرونایی و سایر شهرستان‌ها در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند، ابراز داشت: از ۱۲۰۰ تخت موجود در استان زنجان، ۸۰۰ تخت فعال است.

تقی لو گفت: زنجیره انتقال بیماری را با استفاده از ماسک قطع کنیم، جزو بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های پیشگیری از کرونا است.

وی تصریح کرد: دومین روش پیشگیری از کووید - ۱۹، دریافت واکسن کرونا بوده که اکنون در مراکز واکسیناسیون استان زنجان در حال انجام است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: مراکز تجمیعی واکسیناسیون در شهرستان زنجان باید دوباره فعال شوند تا واکسیناسیون به صورت گسترده صورت بگیرد.

تقی لو افزود: ۲۰۸ هزار نفر دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و باید برای دُز یادآور مراجعه کنند و حدود ۵۰۰۰ نفر برای دُز یادآور واکسن کرونا مراجعه کرده‌اند.

وی یاد آورشد: ۷۰۰ هزار نفر در استان باید برای دریافت دُز یادآور به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.