دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه نفت چین تفاهم همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه نفت شمال شرق چین در راستای توسعه تعاملات علمی مشترک به امضای تفاهم نامه همکاری در سطح رؤسای دو دانشگاه مبادرت ورزیدند.

اهداف تفاهم نامه مذکور که به امضای رؤسای دو دانشگاه، دکتر محمد مدرسی رئیس دانشگاه خلیج فارس و دکتر جیانگ، رسیده است و به مدت پنج سال معتبر است شامل راه اندازی آزمایشگاه پژوهشی مشترک در زمینه منابع انرژی غیر متعارف، ظرفیت سازی تبادلات آکادمیک، تبادل اطلاعات و مدارک علمی-فنی، پروژه‌های مشترک، همکاری دو جانبه آکادمیک و آموزشی اعم از تبادل استاد و دانشجو، راهنمایی مشترک پارساهای ارشد و دکتری و برگزاری رویدادهای علمی است

به گفته مدیر امور بین الملل دانشگاه خلیج فارس استفاده از ظرفیت گرنت های پژوهشی مشترک ایران و چین در اولویت همکاری‌های دو جانبه قرار دارد. براساس تفاهم نامه، آقایان دکتر رضا آذین و دکتر بولیو به عنوان رابط در توسعه ظرفیت همکاری مشخص گردیده اند.

دانشگاه نفت شمال شرق چین دارای ۲۷ هزار دانشجو و هزار و ۴۰۰ عضو هیأت علمی تمام وقت است که در ۲۱ دانشکده در حوزه‌های مهندسی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی، ورزش، هنر و اقتصاد مشغول به کار هستند.