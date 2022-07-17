  1. استانها
  2. البرز
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۸:۲۹

معاون کمیته امداد البرز خبر داد؛ 

افتتاح مرکز نیکوکاری شهدای فنی و حرفه‌ای البرز

افتتاح مرکز نیکوکاری شهدای فنی و حرفه‌ای البرز

البرز - معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد البرز گفت: با هدف ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با بازار کار به مددجویان مورد حمایت کمیته امداد مرکز نیکوکاری شهدای فنی و حرفه‌ای ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین رضایی صبح یکشنبه در مراسم تأسیس مرکز نیکوکاری شهدای فنی و حرفه‌ای استان اظهار کرد: با افتتاح این مرکز برنامه‌ریزی برای تحقق همکاری‌های بیشتر باهدف حل مشکلات آموزشی – پژوهشی و تسهیلات مشاغل و نیل به خودکفایی خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد صورت گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه و ترویج آموزش در جهت کمک به اشتغال پایدار مددجویان این نهاد افزود: این مرکز نیکوکاری اهدافی چون برگزاری دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی و ارائه مشاوره هدایت آموزشی – شغلی افراد موردحمایت کمیته امداد را دنبال می‌کند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان البرز متذکر شد: هدف این دوره‌های آموزشی تربیت نیروی انسانی متخصص، صدور گواهی مهارت فنی و ایجاد بستر لازم برای خوداشتغالی است.

کد مطلب 5540087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه