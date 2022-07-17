به گزارش خبرنگار مهر، شاهین رضایی صبح یکشنبه در مراسم تأسیس مرکز نیکوکاری شهدای فنی و حرفهای استان اظهار کرد: با افتتاح این مرکز برنامهریزی برای تحقق همکاریهای بیشتر باهدف حل مشکلات آموزشی – پژوهشی و تسهیلات مشاغل و نیل به خودکفایی خانوادههای زیر پوشش کمیته امداد صورت گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه و ترویج آموزش در جهت کمک به اشتغال پایدار مددجویان این نهاد افزود: این مرکز نیکوکاری اهدافی چون برگزاری دورههای تخصصی و کارگاههای آموزشی و ارائه مشاوره هدایت آموزشی – شغلی افراد موردحمایت کمیته امداد را دنبال میکند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان البرز متذکر شد: هدف این دورههای آموزشی تربیت نیروی انسانی متخصص، صدور گواهی مهارت فنی و ایجاد بستر لازم برای خوداشتغالی است.
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