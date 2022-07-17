به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب وحید کیا صبح یکشنبه در نشست مشترک با رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی و معاونان آن مجموعه اظهار کرد: پارک و علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی به عنوان هاب کشوری عمل کرده و توانسته است در ارتباطات منطقه‌ای نقش آفرینی داشته باشد از این رو همکاری‌های مشترک فنی و تخصصی می‌تواند به رفع نیازهای فنی و تخصصی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه ارتباطات بین پارک و علم و فناوری استان و مجموعه شهرداری تبریز گفت: شهرداری تبریز خدمات خود را در ۶۰ محور به همشهریان ارائه می‌کند، در بسیاری از این خدمات منابع مالی قابل توجهی نیاز است که با ورود عرصه‌های فناوری و علمی به این بخش‌ها در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌توانیم به سمت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری حرکت کنیم.

وحید کیا با اشاره به پروژه مترو تبریز به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های شهری و ملی در طی سالیان گذشته گفت: پروژه مترو با توجه به میزان سرمایه و هزینه کرد قابل توجه در طی سال‌های متمادی به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های استان محسوب می‌شود از این رو تلاش ما این است تا با تکیه بر توان علمی متخصصان این سرمایه‌گذاری را بهینه ساخته و شاهد کارایی و بهره وری بالای این پروژه باشیم.

سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز، با تأکید بر ضرورت توجه به دانش و فناوری شرکت‌های دانش بنیان در رفع نیازهای فناورانه پروژه‌های بزرگ شهری گفت: تأمین نیازهای فناورانه پروژه مترو تبریز از داخل کشور در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت عملیات عمرانی در خط یک مترو تبریز افزود: تصمیم داریم خط یک را به طور کامل تا پایان سال به بهره‌برداری برسانیم و هم راستا با این عملیات فاز یک خط دو را تا دو تا سه سال آتی به بهره برداری می‌رسانیم.

وحید کیا ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته طی سال جاری به منظور ادامه عملیات عمرانی خط دو مترو تبریز، نزدیک به ۲,۰۰۰ میلیارد تومان منابع نقدی و غیر نقدی برای احداث تونل، احداث ایستگاه‌ها و… هزینه می‌شود.

وی گفت: در بخش تجهیزات و ناوگان به شدت نیازمند تجهیزات و فناوری در بخش‌های مختلف هستیم و خوشبختانه شرکت‌های فناور متعددی در پارک علم و فناوری در این حوزه‌ها فعال هستند و با توجه به تکثر این شرکت‌ها امیدواریم همکاری‌های خوبی در این بخش‌ها داشته باشیم.

وی تشکیل کمیته علمی مشترک را آغازی برای همکاری‌های تخصصی دانست و گفت: برگزاری منظم جلسات کمیته علمی و برگزاری رویدادهای مشترک در این همکاری‌ها برجسته‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به برخی از نیازهای فناورانه سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز گفت: برای نمونه طی سال‌های گذشته تجهیزات سیگنالینگ ویژه خط یک مترو تبریز خریداری شده است اما در بحث‌های نرم افزاری با توجه به تحریم‌ها با مشکل نصب نرم افزارها روبه‌رو هستیم و این نیاز فناورانه می‌تواند به عنوان پروژه مشترک مورد توجه قرار گیرد.

وحید کیا، پرهیز از شعارزدگی را متذکر شد و گفت: ما به دنبال اصل موضوع هستیم و نمی‌خواهیم شعار دهیم اما می‌خواهیم بحث‌های دانش بنیان را عملیاتی کنیم و با عملیاتی شدن نرم افزاهای سیگنالینگ نه تنها مشکل مترو تبریز، مشکل دیگر استان‌ها نیز رفع می‌شود.

سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز، ادامه داد: با گذشت زمان و استفاده از تجهیزات در خط یک مترو تبریز، وارد بحث‌های تعمیر و نگهداری می‌شویم به‌خصوص در قطعات مصرفی نیازمند ورود جدی شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه هستیم.

رئیس پارک علم وفناوری استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست مشترک با اشاره به رسالت‌های این مجموعه گفت: رسالت پارک علم وفناوری تبدیل دانش به فناوری و تبدیل علم به ثروت است از این رو ما از همکاری‌های مشترک فناورانه با سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری تبریز در راستای حل نیازهای این مجموعه حمایت کرده و برای توسعه همکاری‌ها اعلام آمادگی می‌کنیم.

در این نشست عبدالرضا واعظی، به همراه معاونان آن مجموعه از جمله یعقوبی و سایر مدیران اظهار کرد: اجرای پایان‌نامه‌های کاربردی دربخش‌های مختلف مترو با حمایت‌های سازمان حمل ونقل ریلی می‌تواند به ارتباط علم با صنعت و توسعه همکاری‌های مشترک کمک کند.

رئیس این مجموعه ضمن اشاره به عضویت پارک علم و فناوری استان در پیمان شانگهای خاطر نشان کرد: پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، به عنوان پل ارتباطی کل کشور با این پیمان بین‌المللی، مفتخر است که نیازهای فناورانه سازمان‌حمل و نقل ریلی را از طریق شرکت‌های داخلی و بین‌المللی پیگیری کرده و تا حصول مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی تلاش کند.