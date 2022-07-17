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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۱۱

مسئول بنیاد بین‌المللی اربعین در شهر مقدس کربلا:

سفارت‌خانه آمریکا در عراق ریشه همه‌ی مشکلات این کشور است

سفارت‌خانه آمریکا در عراق ریشه همه‌ی مشکلات این کشور است

بجنورد- مسئول بنیاد بین‌المللی اربعین در شهر مقدس کربلا گفت: استقرار لانه جاسوسی در عراق عامل اصلی مشکلات پیش روی ملت ما است لذا باید از انقلاب ایران درس گرفت و مقابل آمریکا ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ضیا الصافی صبح شنبه در نشست هم‌اندیشی اساتید دانشگاه‌های عراق و خراسان شمالی اظهار داشت: نماد تبلور دو ملت دوست و برادر عراق و ایران خون ممزوج شده دو سردار سر افزار و بزرگ این دو کشور است.

مسئول بنیاد بین‌المللی اربعین در شهر مقدس کربلا تصریح کرد: صراط مستقیمی که در کلام الهی به آن اشاره شده همان مسیر شهدا است.

وی در ادامه افزود: اعتقاد یکسان دو ملت در پرچمشان به عنوان نماد و هویت کشورها، کلمه مقدسه الله را در درون خود دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید ضیا الصافی خاطر نشان کرد: دخالت بی شرمانه آمریکا در امور داخلی کشور عراق باید از بین برود.

مسئول بنیاد بین‌المللی اربعین در شهر مقدس کربلا گفت: بایدن می‌گوید به ایران اجازه نمی‌دهیم در عراق حضور داشت باشد؛ این تدارک همان توطئه ای است که سازشکاران و مستکبران در تمام جغرافیای اسلام به دنبال آن هستند.

وی افزود: اگر جمهوری اسلامی ایران دست از اعتقادات اسلامی خود بردارد آمریکا استقبال حداکثری می‌کند.

حجت‌الاسلام سید ضیا الصافی گفت: با قدرت نرم قلم می‌توان توطیه‌ها را تبیین و خنثی کرد؛ جهاد برتر، کلام حق در برابر حاکمان زورگو است.

عضو هیأت علمی دانشگاه کربلا بیان کرد: استقرار لانه جاسوسی و شیطانی در کشور عراق عامل اصلی و مهم مشکلات پیش روی ملت ما است و این درس بزرگ انقلاب اسلامی ایران است که در آغازین روزها با تسخیر سفارت کشور خبیث آمریکا ریشه مشکلات را خشکاند و ملت‌های مسلمان باید از این الگوی رفتاری انقلابی پیروی کنند.

کد مطلب 5540135

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