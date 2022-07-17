رفع خطر و معارض مسجد تاریخی و منحصر به فرد ملارستم مراغه

بهگزارش خبرنگار مهر، یعقوب طالبی صبح امروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: مسجد ملارستم، جزو اولین مساجد دوره صفوی است که الگوی مساجد و بناهای ستونداری چون عالیقاپو و چهلستون قرار گرفته و در میان بناهای تاریخی کهن شهر مراغه از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مراغه در ادامه به رفع خطر و معارض مسجد تاریخی و منحصربهفرد ملارستم اشاره کرد و گفت: با هماهنگیهای مؤثر و همراهی امامجمعه، فرماندار و مدیریت شهری پس از چند سال، سازههای معارض و مخرب منظر مسجد ارزشمند ملارستم مراغه برچیده شد.
طالبی اظهار داشت: سازه فلزی چندین سال گذشته علیرغم مخالفت و شکایت اداره میراثفرهنگی بهعنوان پوشش حیاط مسجد ایجادشده بود که ضمن دخل و تصرف در اثر تاریخی، موجب تخریب نمای منظری مسجد ملارستم در ضلع غربی شده بود که با تصمیم مسئولین شهرستان برچیدن شده و شرایط به حالت قبل بازگشت.
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