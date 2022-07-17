آغاز جهاد آبرسانی در کشور/آب شرب ۱۰ هزار روستا تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری دماوند با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل سفرهای استانی و سفرهای رئیس جمهور و هیأت دولت، شناسایی اولویت‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام است اظهار داشت: در خصوص بودجه ۱۴۰۱ رشد بسیار خوب و ارزشمندی داشته‌ایم.

محرابیان با اشاره به اینکه دماوند بعد از ۴۳ سال پس از انقلاب امروز اعلام می‌شود که ۳۰ یا ۴۰ روستا آب ندارد، جای شرمندگی دارد بیان داشت: برای رفع این معضل، وزارت نیرو طرح جهاد آبرسانی را در سراسر کشور آغاز کرد که در این طرح بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور برای اجرای یک طرح عظیم عمرانی است.

وزیر نیرو با بیان اینکه اصلی ترین مشکل دماوند موضوع آب رسانی و فاضلاب است افزود: برای مشکلات آب رسانی و فاضلاب این شهرستان از ظرفیت خصوصی سازی و خیران کمک می‌گیریم و اعتبارات لازم را در اختیار قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه یکی از این حوزه‌های مهم که کار ناتمام محسوب می‌شود تأمین آب روستایی است گفت: در این راستا جهاد آبرسانی را آغاز کردیم و این طرح در ۱۰ هزار روستای کشور در حال انجام است و در دیگر شهرها و روستاها این طرح برای رفع مشکل کم آبی انجام می‌شود.

محرابیان عنوان داشت: موضوع درمانی یکی دیگر از مشکلات اصلی دماوند است که در هیأت دولت مطرح و در این زمینه اعتبارات را افزایش خواهیم داد.