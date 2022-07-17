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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۱۶

وزیر نیرو خبر داد؛

آغاز جهاد آبرسانی در کشور/آب شرب ۱۰ هزار روستا تامین می شود

آغاز جهاد آبرسانی در کشور/آب شرب ۱۰ هزار روستا تامین می شود

دماوند- وزیر نیرو از آغاز جهاد آبرسانی در کشور خبر داد و گفت: تامین آب شرب پایدار برای ۱۰ هزار روستا درحال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری دماوند با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل سفرهای استانی و سفرهای رئیس جمهور و هیأت دولت، شناسایی اولویت‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام است اظهار داشت: در خصوص بودجه ۱۴۰۱ رشد بسیار خوب و ارزشمندی داشته‌ایم.

محرابیان با اشاره به اینکه دماوند بعد از ۴۳ سال پس از انقلاب امروز اعلام می‌شود که ۳۰ یا ۴۰ روستا آب ندارد، جای شرمندگی دارد بیان داشت: برای رفع این معضل، وزارت نیرو طرح جهاد آبرسانی را در سراسر کشور آغاز کرد که در این طرح بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور برای اجرای یک طرح عظیم عمرانی است.

وزیر نیرو با بیان اینکه اصلی ترین مشکل دماوند موضوع آب رسانی و فاضلاب است افزود: برای مشکلات آب رسانی و فاضلاب این شهرستان از ظرفیت خصوصی سازی و خیران کمک می‌گیریم و اعتبارات لازم را در اختیار قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه یکی از این حوزه‌های مهم که کار ناتمام محسوب می‌شود تأمین آب روستایی است گفت: در این راستا جهاد آبرسانی را آغاز کردیم و این طرح در ۱۰ هزار روستای کشور در حال انجام است و در دیگر شهرها و روستاها این طرح برای رفع مشکل کم آبی انجام می‌شود.

محرابیان عنوان داشت: موضوع درمانی یکی دیگر از مشکلات اصلی دماوند است که در هیأت دولت مطرح و در این زمینه اعتبارات را افزایش خواهیم داد.

کد مطلب 5540156

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