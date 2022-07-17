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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

طوفان به شبکه برق لامرد آسیب زد/ برآورد خسارت ۷۰۰ میلیونی

طوفان به شبکه برق لامرد آسیب زد/ برآورد خسارت ۷۰۰ میلیونی

لامرد - مدیر برق شهرستان لامرد از خسارت طوفان به شبکه برق برخی از مناطق لامرد خبرداد.

مدیر برق شهرستان لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی طوفان شدید امروز در لامرد تعداد ۱۸ اصله پایه برق فشار متوسط، تعداد ۵ اصله پایه برق فشار ضعیف تخریب است.

اسماعیل رستمی گفت: مناطق خاموش شده اطراف بلوار شاهد و آزادگان بود.

وی افزود: در این خاموشی تعداد ۷۵۰ مشترک بی برق شده بودند.

مدیر برق شهرستان لامرد گفت: سایت انرژی بر و روستاهای حد فاصل خلیفه‌ها تا کرزا همچنین ۳۰۰ مشترک روستاهای حد فاصل ده کهنه تا چهارطاق و همچنین ۳۵۰ مشترک روستاهای حد فاصل کدیون تا زین الدین نیز دچار مشکل بی برقی شده بودند.

وی افزود: خسارات وارده تا کنون ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

کد مطلب 5540176

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