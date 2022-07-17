مصرف ۷۵ درصد آب در حوزه کشاورزی/ متولی آب یک وزارتخانه شود

رضا بهراملو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید نهاده‌ها و محیط زیست برای نسل‌های آینده باقی بماند و از طرفی افزایش تولید را برای کشور داشته باشیم؛ گفت: باید به سمت امنیت غذایی پایدار با اهمیت به نهاده‌ها پیش رویم.

وی با تصریح بر اینکه تشکل‌ها برای جهاد اهمیت فراوانی دارند و بهره بردارانی که صاحب ایده و خلاقیت هستند از آنها استقبال می‌کنیم؛ اضافه کرد: زمانی که علمی کار کنیم و به شاخص‌های جهانی نزدیک شویم بدون شک تولیدات بیشتری خواهیم داشت.

رئیس جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه تا پایان ۱۴۰۴ باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش تولید داشته باشیم، اظهار کرد: در حال حاضر، بالغ بر ۴/ ۸ میلیون تن است که باید به ۵ تن در این زمینه برسیم و با این خشکسالی که وجود دارد فقط باید از طریق علمی شاخص‌ها را افزایش دهیم.

بهرام لو ادامه داد: آب و غذا به هم وابسته هستند و وزارتخانه‌ها هم باید با هم همکاری داشته باشند تا شاهد حرکت رشد باشیم.

این مسئول بر لزوم مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه کشاورزی نیز تاکید کرد و گفت: تقریباً ۷۵ درصد آب در کشاورزی مصرف می‌شود و باید متولی آب به یک وزارتخانه سپرده شود تا بتوانیم جوابگو باشیم.

وی با اشاره به اینکه تولید علمی بایستی براساس نقشه راهی باشد از کاشت و برداشت تا انتقال به انبار که همه مراحل باید بررسی شوند؛ خاطرنشان کرد: گلخانه‌ها و دام و طیور با تشکیل کمیته فنی باید بررسی و راهکار ارائه شود.