لیلا آذری نمین در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۳ ماهه اول سالجاری بیش از ۴۴ هزار ویزیت سرپایی در بیمارستان ارس پارس آباد انجام شده است.
وی با تبریک هفته تأمین اجتماعی تصریح کرد: هفته تأمین اجتماعی فرصتی مغتنم برای ارج نهادن و قدردانی از زحمات تمامی کسانی است که به نحوی در پیشبرد اهداف این سازمان در حال تلاش و تکاپو هستند.
رئیس بیمارستان ارس پارسآباد ضرورت تکریم ارباب رجوع در تمام بخشهای بیمارستانی را یادآور شد و گفت: ارائه بهترین و با کیفیتترین خدمات درمانی، احترام به بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان ارس و همچنین رضایتمندی بیماران و تکریم ارباب رجوع جز وظایف این مجموعه است.
آذری نمین افزود: بیمارستان ارس پارسآباد با درجه اعتباربخشی یک مثبت در قالب بخشهای بستری شامل داخلی مردان، داخلی زنان، اطفال و نوزادان، بلوک زایمان و اتاق عمل و دارای بخش اورژانس، پاراکلینیک شامل رادیولوژی، آزمایشگاه و داروخانه، درمانگاههای تخصصی زنان و زایمان، اطفال و داخلی در راستای خدمت به بیمهشدگان تأمین اجتماعی و سایر بیمههای طرف قرارداد فعالیت میکند.
وی با اشاره به خدمات بیمارستان در سه ماهه اول سالجاری خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول سالجاری در بیمارستان ارس شهرستان پارسآباد یکهزار و چهار مورد بستری، ۶۲۷ عمل جراحی و ۴۴ هزار و ۸۶۹ ویزیت سرپایی داشتهایم.
متخصص و جراح زنان و زایمان اضافه کرد: بیمارستان تأمین اجتماعی ارس شهرستان پارسآباد با ۴۶ تخت فعال، ۱۹۱ نیروی شاغل، ۴۴ بهدار و بهیار و منشی، ۴۶ پرستار، ۱۷ پزشک متخصص، ۱۰ پزشک عمومی و یک پزشک فوق تخصص فعالیت دارد.
آذری نمین با تاکید بر ترویج زایمان طبیعی بیان کرد: در سه ماهه نخست سالجاری تعداد ۵۶ مورد زایمان طبیعی در بیمارستان ارس به ثبت رسیده و هیچ موردی از مرگ و میر مادران و نوزادان در این مدت گزارش نشده است.
وی از پوشش ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر بیمه شده اصلی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این بیمارستان علاوه بر مردم شهرستان پارسآباد، به بیمهشدگان تأمین اجتماعی شهرستانهای بیلهسوار و اصلاندوز نیز به صورت رایگان خدمات ارائه میدهد.
رئیس بیمارستان ارس پارسآباد از تخصیص ۱۵ میلیارد تومان برای تجهیز تأسیسات بیمارستان از محل اعتباربخشی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و تصریح کرد: با تلاش و همت کارکنان پرتلاش، دلسوز و خدوم این بیمارستان و با توکل بر خدا رتبه درجه یک اعتباربخشی بیمارستانی را در ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیمارستان تأمین اجتماعی ارس شهرستان پارسآباد اخذ کردیم.
آذری نمین کمبود نیرو را از چالشهای عمده این بیمارستان دانست و گفت: با هماهنگیهای به عمل آمده، در آیندهای نزدیک سعی داریم ردیفهای استخدامی برای این بیمارستان اخذ میشود تا در کنار جذب نیروهای درمان، به پرسنل خدماتی بیمارستان ارس پارسآباد نیز افزوده شود.
وی ارتقای هتلینگ بیمارستان تأمین اجتماعی ارس شهرستان پارسآباد را ضروری دانست و افزود: هتلینگ بخش زنان، داخلی و مامایی تکمیل شده و بخش اطفال به دلیل مشکلات پیمانکار تا ۲ ماه آینده تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
آذری نمین به کمبود فضای این بیمارستان نیز اشاره کرد و ادامه داد: در بیمارستان ارس شهرستان پارسآباد جراحان حاذق و توانمندی داریم اما به دلیل نبود سی. سی.یو و آی. سی.یو امکان خدمات ویژه برای بیماران بدحال که باید تحت مراقبتهای ویژه باشند، وجود ندارد.
رئیس بیمارستان ارس پارسآباد خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای انجام شده و توجه مسئولان شهرستانی و استانی امیدواریم شاهد ارتقای وضعیت بیمارستان باشیم تا بتوانیم خدمات شایستهای را به جامعه تحت پوشش و بیمهشدگان ارائه دهیم.
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