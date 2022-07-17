۲ هزار بسته معیشتی بین زلزله زدگان سایه خوش توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اباذر سالاری در حاشیه توزیع بسته های معیشتی بین زلزله زدگان سایه خوش بندرلنگه افزود: بسته‌های معیشتی شامل برنج، روغن، حبوبات، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، خرما و چایی به ارزش هر بسته ۸ میلیون ریال است.

وی بیان داشت: در بیست و چهارمین مرحله رزمایش مواسات و همدلی در مجموع ۳۰ هزار بسته معیشتی با همکاری نهادها، سازمان ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه شده و به تدریج بین مردم نیازمند استان هرمزگان توزیع می شود.

فرمانده سپاه هرمزگان اظهارداشت: در ۲۴ مرحله رزمایش مواسات و همدلی در ۲ سال گذشته ۹۶۰ هزار بسته معیشتی و نوشت افزار با کمک نهادهای مردمی، دستگاه ها، سازمان ها و بویژه سپاه پاسداران تهیه و بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا توزیع شده است.

سردار سالاری ابرازداشت: گروه‌های جهادی با اهتمام جدی برای کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب هرمزگان از همان لحظه های ابتدایی حادثه در کنار مردم حاضر شدند و با نصب چادر، کانکس، بیمارستان صحرایی، آواربرداری و توزیع اقلام سرمایشی و همچنین غذای گرم به یاری زلزله زدگان شتافتند.

وی خدمتگزاری به مردم را افتخار دانست و گفت: سپاه و بسیج همواره در کنار مردم زلزله زده غرب استان هرمزگان خواهد ماند وبه خدمت رسانی به آسیب دیدگان می‌پردازد.