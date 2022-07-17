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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶

فرمانده سپاه امام‌ سجاد (ع) هرمزگان:

۲ هزار بسته معیشتی بین زلزله زدگان سایه خوش توزیع شد

۲ هزار بسته معیشتی بین زلزله زدگان سایه خوش توزیع شد

بندرعباس - فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: همزمان با رزمایش مواسات و همدلی و به مناسبت عید غدیرخم ۲ هزار بسته معیشتی بین روستاهای زلزله زده سایه خوش بندرلنگه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اباذر سالاری در حاشیه توزیع بسته های معیشتی بین زلزله زدگان سایه خوش بندرلنگه افزود: بسته‌های معیشتی شامل برنج، روغن، حبوبات، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، خرما و چایی به ارزش هر بسته ۸ میلیون ریال است.

وی بیان داشت: در بیست و چهارمین مرحله رزمایش مواسات و همدلی در مجموع ۳۰ هزار بسته معیشتی با همکاری نهادها، سازمان ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه شده و به تدریج بین مردم نیازمند استان هرمزگان توزیع می شود.

فرمانده سپاه هرمزگان اظهارداشت: در ۲۴ مرحله رزمایش مواسات و همدلی در ۲ سال گذشته ۹۶۰ هزار بسته معیشتی و نوشت افزار با کمک نهادهای مردمی، دستگاه ها، سازمان ها و بویژه سپاه پاسداران تهیه و بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا توزیع شده است.

سردار سالاری ابرازداشت: گروه‌های جهادی با اهتمام جدی برای کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب هرمزگان از همان لحظه های ابتدایی حادثه در کنار مردم حاضر شدند و با نصب چادر، کانکس، بیمارستان صحرایی، آواربرداری و توزیع اقلام سرمایشی و همچنین غذای گرم به یاری زلزله زدگان شتافتند.

وی خدمتگزاری به مردم را افتخار دانست و گفت: سپاه و بسیج همواره در کنار مردم زلزله زده غرب استان هرمزگان خواهد ماند وبه خدمت رسانی به آسیب دیدگان می‌پردازد.

کد مطلب 5540239

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