موزه های تاریخی مازندران ایمن سازی می شود

سرهنگ محمدرضا کردان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موزهها و ابنیه تاریخی در مازندران با همکاری سازمان آتشنشانی و عوامل انتظامی ایمنسازی میشود، افزود: موزهها و ابنیه تاریخی تحت پوشش یگان حفاظت مازندران ایمن سازی میشود.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران افزود: این تعامل و همکاری به دلیل پیش بینی تهدیدات احتمالی در ابنیههای تاریخی تحت پوشش یگان حفاظت و موزههای سطح استان و تدابیر ابلاغی از یگان حفاظت کشور مقابله با بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه درمورد صورت میگیرد.
وی از طرح نقطه نظرات اعضا در خصوص تهدیدها و نواقص مشهود و راهکار رفع آن خبر داد و گفت: در هنگام بروز احتمالی بلایای طبیعی و آتش سوزی با توجه به سازه چوبی این بناها آمادگی کامل را داریم.«کردان یادآور شد: نشست تعاملی بعدی ایمنسازی بناهای تاریخی مهرماه سال جاری برگزار میشود.
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