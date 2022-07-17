کارگروهی برای ساماندهی تابلوهای پزشکان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده صبح یکشنبه در بازدید از انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی و افتتاح مطب دندانپزشکی گفت: هدف از این بازدیدها تقدیر از فعالان این حوزه در این شرایط سخت اقتصادی است.

وی بر لزوم بازبینی در امور مربوط به تابلوهای پزشکی تاکید کرد و گفت: عناوین درج شده در این تابلوها و تبلیغات در این حیطه باید ساماندهی شوند که در این راستا کارگروه مورد نظر با همکاری وزارت بهداشت در آینده نزدیک و بعد از جمع‌بندی اقدامات مورد نظر انجام می‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: مداخله پزشک نماها بیشتر از هر چیزی به مردم آسیب می‌زند.

رئیس زاده تاکید کرد: بیشتر از پنچ هزار سایت در حال حاضر در حوزه پزشکی و امور مربوط به زیبایی فعالیت می‌کنند که جمع‌آوری آن‌ها کار مشکلی است و در واقع اصل مشکل پزشک نماها و مداخله‌گران غیرمجاز هستند.

وی گفت: آگاهی بخشی به مردم در راستای پیشگیری از آسیب از وظایف نظام پزشکی است چرا که مردم قبل از مراجعه باید از صحت اطلاعات درج شده اطمینان حاصل کنند.

رئیس کل نظام پزشکی، ابراز کرد: همکاری با مسئولان ذیربط برای برخورد با پزشک نما در دستور کار نظام پزشکی قرار دارد.

رئیس‌زاده از تشکیل کارگروهی برای ساماندهی تابلوهای پزشکان خبر داد و گفت: ضوابط نصب تابلوهای پزشکان مشخص است اما آن چیزی که مشخصه، این است که ضوابط رعایت نمی‌شود.