عطر سیب گلاب در بروجرد پیچید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان لرستان و به ویژه شهرستان بروجرد از نظر میزان تولید محصولات باغی از تنوع بسیار بالایی برخوردار است، شهرستان بروجرد با آب و هوای مناسب و رودهای پرآب و خاک حاصلخیز استعداد ویژه ای برای توسعه باغات دارد و همه این ویژگی‌ها به همراه تلاش باغداران این دیار از بروجرد یک قطب تولید میوه در غرب کشور ساخته است.

پیش بینی برداشت ۱۴ هزار تن سیب گلاب در بروجرد

با استمرار فصل برداشت میوه‌های تابستانی در بروجرد این شهرستان بوی سیب گلاب را گرفته است و پیش بینی می‌شود که امسال از شهرستان بروجرد بالغ بر ۱۴ هزار تن سیب گلاب برداشت شود.

یک باغدار بروجردی در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باغ سیب من حدود نیم هکتار است که از آن ۲۰ تن سیب گلاب برداشت می‌کنم.

وی با اشاره به صادرات سیب گلاب باغ خود به سایر شهرستان‌ها عنوان کرد: سیب گلاب باغ خود را به شهرستان‌هایی مانند قم، تهران، اصفهان و… صادر می‌کنم.

این باغدار بروجردی با بیان اینکه حدود ۲۰ روزی می‌شود که کار برداشت سیب را آغاز کرده‌ایم افزود: خدا را شکر کاشت و برداشت سیب گلاب برای ما موجب درآمدزایی و ایجاد اشتغال بسیار خوبی شده است.

پرداخت تسهیلات به باغداران برای صادرات محصول خود

جواد گودرزی مدیر جهاد کشاورزی بروجرد در گفت و گو با مهر با اشاره به پرداخت تسهیلات به باغداران این شهرستان برای صادرات سیب گلاب اظهار داشت: با توجه به اینکه سیب گلاب میوه‌ای است که قابلیت نگهداری ندارد و باید به صورت «تازه خوری» مصرف شود، ما اقدام به پرداخت تسهیلات برای صادرات محصول به باغداران خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات باغداران بروجردی نیز همین موضوع است افزود: در صورتی که تعاونی پیگیری کند، ما تسهیلات لازم را در اختیار باغداران قرار خواهیم داد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد بیان داشت: پیش بینی می‌شود که از ۷۰۰ هکتار باغ سیب گلاب شهرستان بروجرد، بیش از ۱۴ هزار تن سیب گلاب برداشت شود.

قرار گیری سیب گلاب بروجرد در بین محصولات سالم

عبدالحسین آریا فر مدیر اداره تولیدات باغی و گیاهی جهاد کشاورزی بروجرد نیز در این رابطه به مهر گفت: خوشبختانه باغداران شهرستان بروجرد طبق نظرات کارشناسان و استفاده از تکنولوژی‌های مدیریت تلفیقی آفات و پیش آگاهی کار می‌کنند.

وی بیان داشت: با توجه به تله‌های «فرمونی» و ایستگاههای هواشناسی که در سطح منطقه داریم خوشبختانه هم تعداد دفعات سمپاشی خیلی کم شده و هم کیفیت سمپاشی بالا رفته است.

مدیر اداره تولیدات باغی و گیاهی جهاد کشاورزی بروجرد افزود: سیب گلاب بروجرد جز محصولات سالم بوده و مصرف کنندگان می‌توانند با خیال راحت از آن استفاده کنند.