پوشش ۳۷ هزار مستمری بگیر توسط بهزیستی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی خدمت بین دانا پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، اظهار داشت: هفته بهزیستی بهترین زمان برای ارائه دستاوردها و خدمات به جامعه هدف و آگاه سازی عموم مردم است.
مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه در این هفته نمایشگاه توانمندیهای جامعه هدف بهزیستی در ۱۰ غرفه در محوطه این اداره کل برگزار میشود، افزود: توانمندسازی جز برنامه و اهداف بهزیستی است.
وی با اشاره به اینکه در راستای ساخت مسکن برای جامعه هدف در گیلان ۷۳ واحد به صورت همزمان در این هفته افتتاح میشود، ادامه داد: امیدواریم با همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط و تأمین اعتبارات مورد نیاز بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی تکمیل و تا پایان سال به جامعه هدف بهزیستی گیلان تحویل داده شود.
خدمت بین دانا به استقرار پایگاههای خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و ارائه خدمات به ساکنان اشاره و اضافه کرد: طبق سیاست ابلاغی بهزیستی کشور در سال گذشته تمام پایگاههای خدمات اجتماعی فعال در گیلان تعطیل و وظایف آن به مراکز مثبت زندگی مستقر در این محلات واگذار شد.
مدیرکل بهزیستی گیلان به حمایت این مراکز از افراد آسیب دیده در محلات اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات تخصصی، ارجاع درون و برون سازمانی گروههای هدف در راستای توانمند سازی آموزشی و شغلی آنان و پرداخت انواع کمک هزینههای حمایتی از جمله این حمایتها است.
خدمت بین دانا با بیان اینکه در بحث خوداشتغالی جامعه هدف به افرادی که مدرک فنی و حرفهای داشته باشند تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود، ادامه داد: افرادی که نیز فاقد آموزشهای لازم باشند نیز به سازمان فنی و حرفهای معرفی تا به صورت رایگان آموزش دیده و مدرک دریافت میکنند.
وی با اشاره به اینکه استان گیلان بالاترین آمار سالمندی در کشور را دارا است، اضافه کرد: ۲۶ درصد از جمعیت سالمندان گیلان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و ۳۹ درصد نیز تحت پوشش نهاد بیمهای صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی است.
مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه ۱۰۳ مرکز توانبخشی و ۶ مرکز اعصاب و روان در گیلان مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: گیلان نیازمند ۴ مرکز اعصاب و روان دیگر است.
وی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار نفر از افراد در صف انتظار برای پوشش بهزیستی هستند، ادامه داد: بهزیستی گیلان ۳۷ هزار مستمری بگیر و تحت پوشش دارد حدود ۱۰ هزار از این پروندهها را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند.
خدمت بین دانا به تشکیل ۸۰۰ پرونده تقاضای فرزند خواندگی اشاره و با بیان اینکه از این تعداد ۳۰۰ پرونده واجد شرایط و مابقی نیز در حال بررسی است، افزود: شیرخوارگاه علاوه بر کودکان بی سرپرست از بچههای بدسرپرست نیز نگهداری میشود.
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