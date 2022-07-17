حفظ کرامت مراجعین به دستگاه قضایی خراسان شمالی وظیفه هر قاضی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده صبح یک شنبه در حاشیه بازدید سرزده از حوزه قضائی شیروان اظهار کرد: مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله سرمایه‌های عظیم اجتماعی هستند که اقتدار، مشروعیت و مقبولیت حاکمیت به ویژه در جریان مناسبات بین المللی، از این اراده بزرگ و پشتوانه مستحکم به بهترین شکل متجلی می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به حساسیت‌های کار قضائی و از طرفی میزان انتظارات مراجعین از قوه قضائیه، بیان کرد: کار در دستگاه قضائی قدری با سایر نهادها و سازمان‌های اجرایی متفاوت است و با توجه به سازوکار رسیدگی‌های قضائی و ماهیت امر قضاوت، احتمال دارد که برخی از نحوه تصمیم گیری و صدور آرا قضائی اظهار نارضایتی کنند و این امر موضوعی بسیار طبیعی است.

وی با تأکید بر اینکه بیشتر کارکنان دستگاه قضائی رفتاری متناسب با مردم دارند، افزود: آن بخشی که در جریان دادرسی و اجرای حکم مورد تأکید، توقع و انتظار ما است حفظ کرامت مراجعین می‌باشد.

براتی زاده با بیان اینکه با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم جهت الکترونیکی شدن فرایندهای دادرسی، حجم مراجعات نسبت به گذشته بسیار کمتر شده، خاطرنشان کرد: شایسته است روند پاسخگویی، متناسب و با رعایت دقت و مراقبت باشد تا هم اعتماد عمومی به دستگاه قضائی بیشتر و بهتر شود و هم از تعدد مراجعات جلوگیری گردد.