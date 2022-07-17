غدیر یعنی نه غرب زده باشیم و نه متحجر

حجت الاسلام محمدرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تمام تلاش دیروز و امروز دشمنان، نا کارآمد نشان دادن اسلام است اما اتفاق غدیر و حضور حضرت علی (ع) در تاریخ اسلام معنای همه ابعاد با شخصیت‌های متعالی است.

وی افزود: غدیر نظر به شخصیتی به نام علی علیه السلام است که نماد حکمت، سلحشوری، سیاست و حکومت بود و او حکایت حضور اسلام در هر زمانه‌ای با مسئولیتی که باید اهل حکمت و سلحشوری و سیاست و حکومت داشته باشند، بود.

مسئول بنیاد غدیر شهرستان داراب بیان داشت: در چنین بستری است که اسلام خود را به عنوان راهی کار آمد و با دیانتی که عین سیاست و سیاستی که عین دیانت است، نشان می‌دهد.

حجت الاسلام خسروی تاکید کرد: غدیر اسلام را در افق شخصیتی که باید دیانت و سیاست را در آن جستجو کرد به ما نشان داد تا نه غرب زده باشیم و نه متحجر.

خطیب جمعه داراب تصریح کرد: غدیر نشان داد، اگر اسلام با ولایت انسان الهی، سلحشور، حکیم و کاردان ادامه پیدا کند، بستر تولد سلحشورانی مانند روح الله خواهد شد که در دفاع از ایران و اسلام حماسه آفریدند.