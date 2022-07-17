به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده صبح یکشنبه در جلسه صبحانه کاری با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف دشمن ایجاد یأس در بین مردم و پشیمان سازی جامعه از انقلاب اسلامی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به بحث جهاد تبیین بیان‌کرد: قدرت عظیم انقلاب در یک کلام جوان مؤمن انقلابی است که امروزه رسالت خود را در بحث تبیین وقایع به درستی انجام می‌دهد.

فرخنده با تأکید بر اینکه یکی از نقاط ضعف در شرایط فعلی فراموش آرمان‌های اصلی انقلاب است، افزود: باید محاصره تبلیغاتی دشمن را شکسته و امیدآفرینی در جامعه داشته باشیم.

وی ادامه‌داد: یکی از مهمترین تهدیدهای دشمن در گام دوم علیه انقلاب رسانه ضد اخلاق و یا همان امپراطوری رسانه‌ای استکبار است که کوچک‌ترین مشکل را بزرگ جلوه داده و ارزش‌ها را حذف می‌کند.

افول نظام سلطه یک فرصت است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه افول نظام سلطه یکی از فرصت‌ها است، گفت: هر رسانه‌ای که در راستای اصلاح ساختارها و در مطالبه‌گری قدم بردارد کمک به تقویت گام دوم انقلاب کرده است.

فرخنده اظهار کرد: نباید منتظر باشیم دشمن اتفاقی را رقم بزند و ما پاسخ بدهیم بلکه خودمان طرح سؤال کنیم.

وی بیان‌کرد: به عنوان مثال وقتی سلطنت طلب‌ها به دروغ حرف از وطن پرستی می‌زنند باید از آنان بپرسیم اگر در این ادعاها صادق هستید چرا بحرین را از ایران جدا کردید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: البته باید به صورت جدال احسن و اخلاق مدارانه گفت و گو داشته باشیم.

مطالبه گری وظیفه رسانه است

فرخنده با اشاره به جایگاه رسانه در دنیای امروز اظهار کرد: رسانه باید منصفانه و بر اساس وظیفه انتقاد کند.

وی بیان‌کرد: البته نقد باید اخلاق مدارانه و همراه با دیدن نقاط مثبت و منفی به صورت همزمان باشد چرا که یک قلم گاه جامعه‌ای را ناامید کرده و یا از طرف دیگر به آنان انگیزه برای رشد و تعالی می‌دهد.