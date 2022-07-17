به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار در بازدید از پروژههای در دست احداث کتابخانه مرکزی و مجتمع فرهنگی هنری خرم آباد بر لزوم تکمیل زیرساختهای فرهنگی و هنری استان تاکید کرد و گفت: بازدید امروز با هدف پیگیری برای تکمیل و مشخص شدن میزان پیشرفت فیزیکی و همچنین شناسایی مشکلات پروژههای حوزه فرهنگی و هنری استان صورت پذیرفت.
وی اظهار داشت: در راستای به نتیجه رساندن مصوبات سفر اخیر رئیس جمهور به لرستان، موضوع پروژههای نیمه تمام حوزه فرهنگی و هنری استان نیز در دستور کار قرار دارد و تسریع در روند احداث پروژهها به عنوان یک ضرورت پیگیری خواهد شد.
استاندار لرستان ادامه داد: زیرساختهای حوزه فرهنگ و هنر در استان لرستان به ویژه در شهرستانها از میانگین کشوری پایینتر بوده که با پیگیریهای صورت گرفته و تاکید دولت سیزدهم بر ضرورت احداث زیرساختهای فرهنگی، اقدامات در زمینه احداث و تکمیل پروژههای استان با سرعت بیشتری اجرایی خواهد شد.
زیویار تصریح کرد: در مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان تاکنون برای تکمیل کتابخانه های سطح استان به صورت ۳۰ میلیارد تومان از محل سازمان برنامه و بودجه و ۳۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی اختصاص یافته که فاز نخست کتابخانه مرکزی خرمآباد در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: در رابطه با تکمیل و تجهیز مجتمع فرهنگی هنری خرم آباد نیز حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر برای این پروژه منظور شده است.
استاندار لرستان با اشاره به اهمیت جذب مابقی اعتبارات پروژههای حوزه فرهنگی و هنری استان، گفت: همکاری و پیگیری مدیران دستگاههای اجرایی در رابطه با جذب اعتبارات اختصاص یافته به پروژهها نقش مهمی در تکمیل زیرساختهای فرهنگی و هنری استان خواهد داشت و امیدواریم با مبالغی که در ادامه نیز به استان تزریق میشود، شاهد پیشرفت و تسریع در روند تکمیل پروژههای استان باشیم.
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