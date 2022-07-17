عدم حمایت از ولی علت خانه نشینی امام علی(ع) بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل احمدی شامگاه شنبه در جشن عید غدیر با بیان اینکه ۷۰ روز پس از واقعه غدیر بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) عده‌ای برای تعیین جانشین به عهد و پیمان خود خیانت کردند، اظهار کرد: این در حالی است که در غدیر خم ۱۲۰ هزار نفر با امام علی (ع) بیعت کرده بودند.

وی با بیان اینکه جانشینی پیامبر اکرم (ص) برخلاف دستور ایشان پس از رحلت به غیر از علی بن ابی طالب (ع) سپرده شد، عنوان کرد: ادامه این انحراف موجب شکل گیری واقعه کربلا بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهرکرد با بیان اینکه مردم در این زمان نسبت به ولی و رهبر خود بی تفاوت بودند، تصریح کرد: عدم مسئولیت پذیری مردم و حمایت نکردند آن‌ها از ولی خود موجب شکال گیری این حوادث شد.

حجت الاسلام احمدی با تاکید بر اینکه خانه نشینی امام علی (ع) به دلیل عدم حمایت مردم زمان از ولی خود بود، گفت: امروزه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند و این حمایت‌ها عامل افزایش اقتدار، عزت و افتخار کشور است.

وی با اشاره به دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: مشکلاتی نیز در کشور وجود دارد که علت آن حضور برخی افراد بی دغدغه در جایگاه مدیریتی می‌باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهرکرد با بیان اینکه باید حساب افرادی که عامل ایجاد مشکل در جامعه هستند را باید از آرمان‌های انقلاب جدا کرد، مطرح کرد: دشمن به دنبال افزایش نا امیدی در جامعه است.