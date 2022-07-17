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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۶۸

برپایی ۱۱۰ موکب جشن غدیر توسط فرهنگیان و دانش آموزان شیراز

برپایی ۱۱۰ موکب جشن غدیر توسط فرهنگیان و دانش آموزان شیراز

شیراز - معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس از برپایی ۱۱۰ موکب جشن غدیر توسط فرهنگیان و دانش آموزان در مدارس شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا شادباش در حاشیه برپایی موکب مرکزی فرهنگیان و دانش آموزان استان در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از برنامه‌های ادارات آموزش و پرورش سراسر استان راه اندازی موکب‌های پذیرایی و بزرگداشت جشن ولایت امیرالمومنین (ع) است که توسط فرهنگیان و دانش آموزان استان فارس انجام شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس افزود: در این راستا یکصد و ۱۰ موکب در مدارس شیراز به صورت خودجوش راه اندازی شده است.

شادباش با اشاره به برگزاری پویش‌های عید غدیر در این ایام گفت: آئین گل ریزان برای آزادی زندانیان توسط همکاران فرهنگی نیز صورت گرفته است تا به زندانیان غیرعمد کمک شود.

وی افزود: راه اندازی مسابقات ورزشی، مسابقه خطبه غدیر و نشر خطبه غدیر نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در این ایام است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس گفت: بعد از مراسم عید غدیر نیز شاهد همین فراگیری در مناسبات مذهبی خواهیم بود تا بتوانیم نقش عظیمی در تحقق شعائر الهی داشته باشیم.

شادباش افزود: امیدوارم بتوانیم پیرو امیرالمومنین (ع) باشیم و سیره مولا را در زندگیمان عملی کنیم.

کد مطلب 5540325

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