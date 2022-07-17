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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۶

فرمانده انتظامی خرم‌آباد:

سارقان سابقه‌دار در خرم‌آباد دستگیر شدند

سارقان سابقه‌دار در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سارقان سابقه‌دار در این شهرستان و اعتراف آنها به ۲۷ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در پی اعلام چند فقره سرقت در خرم آباد موضوع، در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با کارهای اطلاعاتی و پلیسی ۹ سارق سابقه دار را در خرم آباد شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۲۷ فقره انواع سرقت اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ قاسمی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و نسبت به استفاده از تجهیزات بازدارنده اهتمام داشته باشند.

کد مطلب 5540331

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