جایگاه مهم شورای نگهبان در نظام اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور سپهوند امروز یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان در سخنانی با تبریک فرا رسیدن عید غدیر اظهار داشت: امیدواریم همه ما به صورت عملی در راستای تحکیم پایه‌های دینی امامت و ولایت گام‌های مؤثری را برداریم و در این راه بتوانیم خدمات شایسته ای در راستای ترویج فرهنگ امامت و ولایت ارائه دهیم.

جایگاه ویژه و مهم شورای نگهبان در نظام اسلامی

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان عنوان کرد: بعد از اینکه قانون اساسی در سال ۵۸ به تأیید ملت رسید و در یک همه پرسی مردم عزیز قانون اساسی را که عصاره خون‌های ریخته شده در قبال انقلاب اسلامی و نهضت امام راحل بود به تصویب رسید، تأسیس شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با بیان اینکه در قانون اساسی تاکید شده که شورای نگهبان باید از شش فقیه و شش حقوقدان تشکیل شود عنوان کرد: در این راستا امام راحل در همان سال ۵۸، شش فقیه شورای نگهبان را منصوب کردند و در ۲۶ تیرماه سال ۵۹ نیز حقوق دانان شورای نگهبان رأی اعتماد گرفتند و به صورت رسمی کار شورای نگهبان از این تاریخ شروع شد.

سپهوند در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین نهادهای نظام اسلامی که از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است شورای نگهبان است بیان داشت: اهمیت، جایگاه و شأن این نهاد در قانون اساسی کاملاً مبرهن و روشن است.

وی با تاکید بر اینکه در ۱۰ اصل قانون اساسی به صورت مستقیم نام شورای نگهبان و وظایف شورای نگهبان ذکر شده است افزود: مهم‌ترین اصلی که در قانون اساسی به آن اشاره شده بحث اصل چهارم است و در آن به صراحت بیان شده که تمامی قوانین اداری، سیاسی، فرهنگی، اجرایی، اجتماعی، نظامی و… باید مطابق با شرع مقدس اسلام باشد، به صراحت در این اصل تاکید شده که تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است.

دقت شورای نگهبان در نظارت بر قوانین اسلامی و دفاع از احکام اسلام

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با بیان اینکه مسائل دینی، شرعی و قانونی ما باید با اسلام و قرآن تطبیق داده شود و این امر نیز از وظایف فقهای شورای نگهبان است گفت: امروز ۴۲ سال است که از تشکیل شورای نگهبان می‌گذرد و در این ایام وارد چهل و سومین سال تشکیل شورای نگهبان می‌شویم، در طول این ۴۳، شورای نگهبان با تمام وجود اجازه نداده که هیچ قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و خدایی ناکرده در شورای نگهبان مورد چشم پوشی و اغماض قرار گیرد و مغایر با قوانین جمهوری اسلامی باشد.

سپهوند با اشاره به اینکه بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی سه هزار و ۴۰۰ مصوبه داشته است که شورای نگهبان همه اینها را هم با قوانین اسلامی تطبیق داده و هم با قانون اساسی تطبیق داده است تصریح کرد: هر جایی این قوانین ذره‌ای با قوانین اسلامی مغایرت داشته، فقهای شورای نگهبان مانع تصویب آن شده است.

وی با بیان اینکه یکی از افتخارات مهم فقها و اعضای شورای نگهبان این است که نظام اسلامی را بر اساس اسلامیت و جمهوریت تا به حال حراست و نگهبانی کرده‌اند و اجازه نداده‌اند که قانونی تصویب شود که برای نظام اسلامی مشکلی ایجاد شود گفت: اگر شورای نگهبان در این ۴۳ سال انقلاب نبود و اگر خدایی ناکرده لغزش‌ها و خطاهایی وجود داشت، امروز تنها پوسته‌ای از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران باقی مانده بود، اما چون با مجاهدت و با دقت شورای نگهبان بر این موارد نظارت داشته و با احکام اسلامی تطبیق داده، اجازه تصویب هیچ قانونی را نداده که ذره‌ای با احکام اسلامی مغایرت داشته باشد.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه مهم‌ترین علت دشمنی‌ها و هجمه‌های سنگین از خارج از کشور توسط استکبار جهانی، صهیونیسم‌ها، دشمنان خارجی و داخلی علیه شورای نگهبان، دقت شورای نگهبان در نظارت بر قوانین اسلامی و دفاع از احکام اسلام است گفت: منحرفینی که اینقدر تاخت و تاز علیه شورای نگهبان می‌کنند به خاطر دقت این شورا نسبت به احکام اسلامی و دین اسلام است.

توطئه دشمنان علیه سه ستون نظام

سپهوند با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب، دشمنان انقلاب اسلامی به سه ستون نظام اسلامی حمله سنگین داشته‌اند، همچنان این دشمنی را هم ادامه می‌دهند، تلاش می‌کنند که این سه ستون را از دید مردم تضعیف کنند و مردم نسبت به آنها بدبین شوند افزود: اولین ستون روحانیت جامعه اسلامی و در رأس آن رهبری نظام اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان انقلاب بیشترین حملات را به روحانیت، امام راحل و مقام معظم رهبری و اصل ولایت فقیه داشته‌اند بیان داشت: یکی از ستون‌های محکم نظام ما روحانیت و اصل ولایت فقیه است، دشمنان برای اینکه مردم را از روحانیت و اصل ولایت فقیه جدا کنند، تلاش همه جانبه دارند، امروز صهیونیسم‌ها، آمریکایی‌ها و عوامل داخلی آنها این کارها را انجام می‌دهند.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با بیان اینکه دومین ستون مورد هجمه دشمنان سپاه پاسداران، بسیجیان و جوانان انقلابی هستند که با تمام وجود خود برای حراست از انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند گفت: این امر به صورت مرتب در داخل و خارج کشور انجام می‌گیرد، عوامل داخلی هم آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و برای تضعیف این نهاد مقدس و حافظ انقلاب خیلی تلاش می‌کنند.

سپهوند افزود: همچنین سومین ستون که مورد هجمه دشمنان قرار می‌گیرد، شورای نگهبان است، چون اجازه نداده که حکمی، قانونی و آئین نامه‌ای بر خلاف آرمان انقلاب اسلامی، اسلام و قرآن تصویب شود، برای هجمه به این نهاد خیلی تلاش می‌کنند اما شجاعت فقها و حقوق دانان شورای نگهبان که اعتقاد و التزام زیادی به اسلام و قرآن دارند، مانع ورود هر گونه خطا و لغزش هم در مغایرت با احکام اسلام و هم مغایرت با قانون اساسی شده است.

وی بیان داشت: این شجاعت را همواره از آیت الله جنتی یه وضوح شاهد بوده‌ایم، هیچ گونه مسئله‌ای جز اسلام برای ایشان اصل نیست، اگر جایی ببینند خدشه‌ای بر اسلام و قرآن می‌خواهد وارد شود با تمام قدرت در مقابل آن می‌ایستد و آبروی خودش را هزینه می‌کند.