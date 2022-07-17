میزان موارد مثبت کووید افزایش ۶۰ درصدی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن درخشان اظهار کرد: میزان مراجعه به مراکز منتخب کرونا به نسبت هفته گذشته رشدی ۵ تا ۶ برابری داشته است و هم‌اکنون بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ مراجعه‌کننده روزانه به این مراکز داریم.

مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: عددهای اشاره شده فقط مربوط به مراکز منتخب سرپایی کووید بوده و بیشتر از این میزان هم به مطب‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز سطح ۲ و بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند.

وی با بیان اینکه پاسخ بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تست‌های بیماران سرپایی در مراکز منتخب کووید مثبت بوده است، خاطرنشان کرد: دو سوم مراجعات روزانه به مراکز منتخب کرونا در مشهد و یک سوم مابقی در سایر شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است.

درخشان تصریح کرد: همچنین در موارد مثبت کووید هم ۷۰ درصد در مشهد و ۳۰ درصد در سایر شهرهای تحت پوشش این دانشگاه به ثبت رسیده است و در میان شهرستان‌ها بالاترین آمار مراجعات و مثبت‌ها را در خلیل‌آباد با بیش از ۵۰ درصد مورد مثبت کووید از میان مجموع مراجعات روزانه داشتیم و متأسفانه این شهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته است.

مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: با توجه به اینکه تمامی شهرهای حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از وضعیت آبی خارج شدند و به وضعیت‌های زرد، نارنجی و قرمز رسیده‌اند، مراکز واکسیناسیون شهرستان‌ها را در نوبت عصر و حتی در روزهای تعطیل فعال کرده‌ایم و از همه واحدها اعم از مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت خواسته‌ایم تا در فرصت باقی مانده تا قله موج هفتم بحران کرونا در امر واکسیناسیون کرونا همچون گذشته همکاری لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه لیست تمامی مراکز فعال واکسیناسیون کرونا و همچنین نوع واکسن‌های تزریقی در این مراکز در سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفته و مردم می‌توانند به نزدیک‌ترین مرکز به محل سکونت یا کار خود مراجعه کنند، گفت: امیدواریم که طی روزهای آتی شاهد پوشش واکسیناسیون در گروه‌های هدف باشیم، ضمن اینکه همچون گذشته برنامه واکسیناسیون در منزل را هم برای افراد ناتوان و دارای مشکلات جسمی و حرکتی خواهیم داشت.