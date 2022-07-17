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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۹

رئیس پلیس راهور گیلان:

واژگونی خودروی پژو پارس در کیاشهر/ ۲ نفر جان باختند

واژگونی خودروی پژو پارس در کیاشهر/ ۲ نفر جان باختند

رشت- رئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به واژگونی خودروی پژو پارس در کیاشهر، گفت: دو نفر به دلیل شدت جراحات جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر طالبی ظهر یکشنبه در گفتگویی با اشاره به واژگونی خودروی پژو پارس در بندر کیاشهر، اظهار کرد: ساعت ۲ بامداد امروز با دلیل سرعت غیرمجاز یک دستگاه پژو پارس در بندر کیاشهر از توابع آستانه اشرفیه واژگون شد.

وی با بیان اینکه بر اثر این حادثه سه نفر مصدوم شدند که دو نفر به دلیل شدت جراحات جان باختند، افزود: حال نفر سوم نیز وخیم گزارش شده است.

سرهنگ طالبی با اشاره به اینکه تخطی از سرعت مطمئنه و عدم کنترل خودرو دلیل حادثه بوده است، گفت: خودرو بعد از برخورد با جدول در وسط بلوار واژگون شد.

کد مطلب 5540358

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